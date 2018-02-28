Şırnak’ta şehit polis adına Z Kütüphane açıldı

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle 81 ilde yürütmüş oldukları (ÇOGEP) “Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı” kapsamında Şırnak Merkez Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde yapımı tamamlanan Z Kütüphane’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Vali Aktaş’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Selçuk Yıldırım, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Vali Aktaş, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 81 ilde ÇOGEP çerçevesinde Z Kütüphane projesi hayata geçirilmiştir. Burada amaç, Gençlerimizin öğrenme ve araştırma becerilerini geliştirmek, verimli zaman geçirmelerini, suç ortamlarından uzak kalmalarını ve tarih bilinci ile geçmişimizden güç alarak geleceğe emin adımlarla yürümelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizin daha kaliteli eğitim ortamlarında eğitim - öğretim hizmetlerine ulaşmalarını sağlamaktır. Ayrıca 81 ilde kurulan tüm kütüphanelerimize ‘Bayraklaşan Kutsal Vatan Topraklarının’ müdafaası için canla başla mücadele ederken görevi başında şehadete yürümüş aziz şehitlerimizin isimleri verilmektedir. Bugün açılışını yaptığımız Merkez Çok Programlı Anadolu Lisesi’ndeki kütüphanemize de 24.03.2016 tarihinde Şırnak’ta görevi başında bölücü terör örgütü PKK’nın hain saldırısı sonucu şehit düşen Yozgat nüfusuna kayıtlı Şehit Polis Memuru Osman Belkaya’nın ismi verilmiştir. Bu vesileyle vatanımızın her köşesinde üstün bir cesaret ve fedakarlıkla görev yapan güvenlik güçlerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Açılışın ardından Merkez Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde görev yapan öğretmenlerle bir toplantı da gerçekleştiren Vali Aktaş, öğretmenlerimizin talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Vali Aktaş, bu ihtiyaçların en kısa sürede giderilmesi noktasında yetkililere talimat verdi.

Okul programı sonrasında beraberindeki heyetle Akçay 6’ncı Komando Tugayına bir ziyaret gerçekleştiren Vali Aktaş, burada kendisini karşılayan 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.