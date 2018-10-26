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Şırnak'ta sel evleri vurdu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir aralıksız yağan şiddetli yağmur hayatı felç etti.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir aralıksız yağan şiddetli yağmur hayatı felç etti.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir aralıksız yağan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Birçok ev sular altında kalırken, yüzlerce bal arısı telef oldu. İlçeye bağlı Taşarası köyünde 10 ev sular altında kaldı, köylüler canlarını zor kurtardı. Başaran köyünde ise 200 arı kovanı selin altında kaldı. Hayatın durma noktasına geldiği ilçe ve köylerinde vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçe merkezinde musluklardan çamurlu su akarken, vatandaşlar içecek su bulamadı. Fırtınayla beraber yağmur şiddetini artırırken, Karayolları ekipleri ve özel idare ekipleri çalışma başlattı.

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