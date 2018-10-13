Şırnak'ta terör mağdurlarına 11 bin konut verilecek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Şırnak'ın Silopi ilçesinde temsilcilik açtı. Açılışa, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Irak Ulaştırma ve Nakliye Bakanlığı Türkiye Temsilcisi Anwar Abdullah Rashid, siyasi parti temsilcileri ve iş adamları katıldı. Açılışın ardından bir otelde yemek düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, Şırnak'ın stratejik açıdan çok önemli bir konumda yer aldığını ancak terör faaliyetlerinden dolayı şehrin hak ettiği ölçüde gelişme gösteremediğini belirtti. Türkiye'nin terörden olumsuz yönde etkilendiğini vurgulayan Kaan, “Küresel şiddetin dünya ekonomisine getirdiği yük 14,3 trilyon dolar. Bu da dünya milli gelirinin yüzde 13,4'üne tekabül ediyor. Terörün Türkiye'ye 30 yıllık doğrudan maliyeti ise 1,2 trilyon dolar olarak ifade ediliyor. IMF'nin bir araştırmasına göre Türkiye'ye 1970-2011 döneminde gelmesi gereken yabancı sermaye yatırımı toplam 504 milyar dolar olması gerekirken, terör tehdidinden dolayı 126 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu 378 milyar dolarlık bir kayıp yaşandığını ortaya koyuyor. Yani, yabancı sermaye yatırımı kaybı da eklendiğinde terörün ülkemize 30 küsur yıllık maliyetinin toplam 1,5 trilyon dolar düzeyinde olduğu tahmin ediliyor” dedi.

“Bizim için seferberlik çağrısı niteliğinde”

Konuşmasında “Enflasyonla Topyekun Mücadele” konusuna da değinen Kaan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan çağrının seferberlik çağrısı niteliğinde olduğunu belirtti. Kaan, “Bu topraklar ve bu millet memleketimizdir. Bizler, is¸ insanları olarak memleketimize varlığımızı borçluyuz. Şimdi kendi varlığımızdan fedakarlık etme vaktidir” diye konuştu.

“Terör artık gündem maddemiz olmayacak”

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ise, terör örgütünün uyguladığı çukur ve barikat terörü sonucunda şehirlerin ciddi anlamda tahrip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Şırnak merkezimiz, Silopi ilçemiz ve Cizre ilçemiz başta olmak üzere maalesef şehirlerimizde büyük bir yıkım oldu, büyük bir hasar meydana geldi. Tabii zamanı geldiğinde Cumhurbaşkanımızın talimatları ve ortaya koyduğu irade doğrultusunda, önce güvenlik kuvvetlerimiz, askerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucumuz kahramanca bir mücadele vererek, Şırnaklı hemşerilerimizin de desteğiyle, şehirlerimiz bu terörist unsurlardan tamamıyla temizlendi. Allah'ın izniyle şehrimiz çok kısa bir süre sonra terör ile anılan bir il olmayacaktır ve terör inşallah şehrimizin bir gündem maddesi olmayacaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla şehirlerimizin yeniden inşa edilmesi için büyük bir seferberlik başlatıldı. Bugün için merkezimiz ve diğer ilçelerimiz de yaklaşık 11 bin konut yapılıyor. Bu da hak sahiplerine verilmeye başlandı. Yakın sürede diğerleri de bitecek ve bu da terör ve çukur döneminde yıkılan evler ve iş yerleri olarak hak sahiplerine verilecek.”