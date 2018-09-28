Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen terör operasyonunda, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Faraşin bölgesinde devam eden “Şehit Yarbay Songül Yakut-11” operasyonunda 1'i yaralı olmak üzere 2 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte ele geçirilmesinin ardından, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.