İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen terör operasyonunda, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen terör operasyonunda, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Faraşin bölgesinde devam eden “Şehit Yarbay Songül Yakut-11” operasyonunda 1'i yaralı olmak üzere 2 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte ele geçirilmesinin ardından, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.