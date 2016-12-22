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22 Aralık 2016 13:23

Şırnak’ta terör operasyonu

Şırnak’ta terör operasyonu

22 Aralık 2016 13:23

Şırnak Valiliği, Uludere ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, “Uludere ilçesi Şenoba beldesi Giresumunu Dağları bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve örgütün kış hazırlıklarını imha etmek maksadıyla 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı ve güvenlik korucularımızın katılımıyla icra edilen müşterek operasyonda çok miktarda örgütsel doküman, tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.
Açıklamada, bölgedeki operasyonun devam ettiğine de dikkat çekildi.



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