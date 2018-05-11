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11 Mayıs 2018 14:28

Şırnak’ta trafik polisleri sürücülere gül dağıttı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünce “Trafik Haftası” etkinlikleri kapsamında sürücülere gül dağıtıldı.

Şırnak’ta trafik polisleri sürücülere gül dağıttı

11 Mayıs 2018 14:28


Şırnak’ta, Uluslararası Karayolu Trafik Günü ve Trafik Haftası nedeniyle Sanat Sokağında stant açıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından stant açıldı. Vatandaşlara, trafik kurallarını anlatan işaret levhaları ile trafik kurallarını anlatan broşür dağıtıldı. Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarında yaralanma ve ölüm olaylarını en aza indirmek amacı ile vatandaşları ve öğrencileri simülasyon aracına bindirdi.


Etkinlik daha sonra Şırnak Üniversitesi Mehmet Acar Kampüsü 15 Temmuz Kongre Merkezi Konferans Salonu’nda “Trafik Güvenliği” semineri verildi. Uluslararası Karayolu Trafik Günü ve Trafik Haftası nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Şırnak Üniversitesi konferans salonunda seminer düzenlendi. Seminere kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, “Trafik Haftası” kapsamında sürücüleri hem trafik uygulamasından geçirdi, hem de sürücülere çiçek verdi. Şırnak Sanayi Kavşağında, trafik kurallarına uymanın önemini anlatan broşür ve gül dağıtımı yapan emniyet mensupları, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.




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