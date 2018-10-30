Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Şırnak'ta, “Uluslararası İbnü'l Cezeri” paneli düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen “Uluslararası İbnü'l Cezeri” paneli Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Panele, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, eski Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Maşalı, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. “Uluslararası İbnü'l Cezeri” panelinin açılışında konuşan Vali Mehmet Aktaş, panelin kentte düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, terörün üzerini örttüğü değerlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacağına inandığını aktardı. Şırnak'ın Nuh Peygamber'e ev sahipliği yaptığını, kentin tufandan sonra huzur bulup, farklı dilleri ve kültürleri barındırdığını söyledi. Şırnak'ın konumu itibarıyla tarihi bir bölgede bulunduğuna dikkat çeken Aktaş, “Bölgemizin, ülkemizin yetiştirdiği din adamları ve alimlerden biri de İbnü'l Cezeri'dir. Kendisi ilim, irfan dünyamızı aydınlatmış, çok önemli insanları yetiştirmiştir. Bir proje ürünü olan PKK terör örgütü emperyalist güçler tarafından kollanmış, akıttığı gözyaşının, kanın yanında en büyük yıkımı başta inanç değerlerimiz olmak üzere kültürel değerlerimize vermiştir. Allah'ın izniyle polis, asker, korucumuz ve en önemlisi halkın desteğiyle bu terör belasından kurtuluyoruz. Şırnak eskiden olduğu gibi ilim irfan yuvaları ile birlik beraberliğimize müzahir olacak bir yer olacaktır” dedi.

“80 esere sahip”

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı da İbnü'l Cezeri'nin hayatının ilim ve irfan ile geçtiğini vurgulayarak, “Birçok ülkeyi gezerek, yüzlerce talebe yetiştiren Cezeri, 80 esere sahip. İbnü'l-Cezeri, gerek yaşadığı dönemin otoritesi olması gerekse kendisinden sonra yaşayan, özellikle kıraat alimlerinin neredeyse tamamını etkilemesi sebebiyle Kur'an ve kıraat tarihinde tartışmasız bir kişilik olarak kaynaklarda yerini almış, kıraat ilminin en önemli otoritelerinden kabul edilmesi ve eserleri ilk başvuru kaynakları arasında olması nedeniyle gündemdeki yerini daima muhafaza etmiştir. İbnü'l-Cezeri, özellikle kıraat ilminin Osmanlı topraklarında yayılmasında son derece önemli bir isimdir. Bu ilmi ondan öğrenen birçok Osmanlı alimi söz konusudur. Hayatının hemen hemen tamamını öğrenme ve öğretmeye ayıran İbnü'l-Cezeri, başta kıraat olmak üzere, tefsir, hadis, fıkıh, kelam, siyer, tarih, siyaset bilimi, dil ve edebiyat, tıp, astronomi, tasavvuf gibi neredeyse her branşta önemli eserler vermiştir. İbnü'l-Cezeri'nin, 82 yıllık ömrünün yaklaşık 75 yılını kıraat ilmine vakfettiği ifade edilir” diye konuştu.