Şırnak'ta yeni eğitim yılı başladı

Şırnak'ta 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ile İlköğretim Haftası kutlamaları yapıldı.

Mehmet Emin Acar ilk ve Ortaokulu'nda yapılan törene Vali Mehmet Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Şırnak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Abdulaziz Hatip, Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Vali Aktaş, programda yaptığı konuşmada, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi. Devlet ve millet olarak birinci hedeflerinin gençleri ve çocukları ey iyi şekilde geleceğe hazırlamak olduğunu ifade eden Aktaş, “Geçmişimize şanlı tarihimizle güç alarak onları daha iyi geleceklere hazırlamaktır. Gençlerimizin ve çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizin farkında olarak ve onları sahiplenerek, dünyayı veya olup biteni en iyi şekilde okuyup, onları en geniş vizyon ve misyonla geleceğe hazırlanması ülkemizi ve milletimizi daha iyi noktalara, daha iyi geleceklere hazırlamaları konusunda onları eğitmektir. İşte bu amaç doğrultusunda devletimiz kaynaklarının en büyüğünü eğitime harcıyor” dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Şırnak'ta da eğitim kalitesini daha iyi noktalara getirebilmek için tüm imkanları seferber ettiklerini anlatan Vali Aktaş, şunları kaydetti:

“Şırnak il genelinde yaklaşık 650 okulumuzda 200 bin öğrencimizi eğitime alıyoruz. Büyük bir eğitim ordusuyla yaklaşık 8 bin öğretmenimiz inşallah ülkemiz genelinde olduğu gibi Şırnak'ımızda da başarılı bir eğitim dönemini başlatıyoruz. Başarı ümidi ve dileğiyle eğitim öğretim yılımızı başlatıyoruz. Bu eğitim ve öğretim yılını bütün ülkemize, milletimize, Şırnak'ımıza, bütün öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, üst sınıftaki öğrenciler okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verdi. Öğrenciler, daha sonra zilin çalmasıyla birlikte ders başı yaptı.