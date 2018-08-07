Şırnak’ta yol asfaltlama çalışması devam ediyor

Şırnak kent merkezinde hedeflenen 105 kilometre yol asfaltlama çalışması devam ederek, yollar daha konforlu hale getiriliyor. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DBP’li Belediye Başkanı Serhat Kadırhan hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yakalama kararı çıkarılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Belediye Başkanlığına görevlendirilen Turan Bedirhanoğlu ile birlikte belediye çalışmaları ivme kazandı.

2017 yılında yol yapım ve asfaltlama çalışmalarında bir ilke imza atan Şırnak Belediyesi, 2018 yılında da Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu öncülüğünde yol yapım çalışmalarına süratle devam ediyor. Tarihinde ilk defa sıcak asfaltla buluşturulan Şırnak’ta yollar artık daha konforlu ve güvenli bir hale getirilirken, şehir merkezinde yol yapım ve asfaltlama çalışmaları ana arterlerden başlayıp ara sokaklara kadar aynı kalitede ve kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda kent merkezinde devam eden yol genişletme ve iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte zaman kaybedilmeden sıcak asfalt serimi yapılıyor. Şırnak Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede asfaltlanarak, daha konforlu ve güvenli hale getirilen Dicle Mahallesindeki Müşüle Yolu vatandaşların hizmetine açıldı.

Bu çevrede yaşayan vatandaşların yolların asfaltlanmasından dolayı memnuniyetlerini ifade ederken, yolların asfaltlanmasından dolayı Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu’na teşekkür etti.