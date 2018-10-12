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Şırnak'ta zırhlı araç devrildi: 12 yaralı

Şırnak’ta “Kobra” tipi zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 12 asker yaralandı.

Şırnak'ta “Kobra” tipi zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 12 asker yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza, Şırnak merkez Kumçatı beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına ait “Kobra” tipi zırhlı araç, virajı alamayarak devrildi. Kazada, 12 asker yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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