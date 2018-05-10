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10 Mayıs 2018 18:06

Şırnak’tan 100 öğrenci İstanbul’a uğurlandı

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında Şırnak’ta 100 öğrenci İstanbul’a uğurlandı.

Şırnak’tan 100 öğrenci İstanbul’a uğurlandı

10 Mayıs 2018 18:06


İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında Şırnak’tan İstanbul’a gönderilen 100 öğrenci ilk kez İstanbul’u görecek olmanın heyecanını yaşadı. Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde toplanan öğrencileri, Şırnak Valisi Adem Ergül, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve öğrenci velileri uğurladı. Daha sonra öğrenciler, belediye otobüslerle Şırnak Şerafettin Havalimanı’na ardında ise uçakla İstanbul’a gitti.


Şırnak Valiliği İl Planlama Koordinasyon Müdürü Raziye Çatak Çelik proje kapsamında daha önce ilçe dışına çıkmayan 100 öğrenciyi İstanbul gezisine gönderdiklerini belirterek, “Öğrencilerimiz ülkemizin en güzide şehirlerinden biri olan İstanbul’u görüp doyasıya gezmenin keyfini çıkaracaklar. Gezi, öğrencilerimize hem moral olacak hem de derslerine büyük bir katkı sağlayacaktır” dedi.


Önceden yedi kafile İstanbul ve 7 kafileyi öğrenciyi Antalya’ya gönderdiklerini belirten Çelik, toplamda bin 905 öğrenciyi çeşitli illere gönderdiklerini söyledi.




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