Şırnak'tan Danıştay'a ‘Öğrenci Andı' tepkisi

Dairesinin ilköğretim okullarında okutulan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etme kararına tepki gösterdi.

Eğitim Bir-Sen Şırnak Şubesi, Danıştay 8. Dairesinin "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etme kararına tepki göstermek amacıyla basın toplantısı yaptı. Şube binasında yapılan basın toplantısına, TÜGVA İl Temsilcisi Fırat Som, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Rezan Birlik, Şırnak Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Abdullah Çatı ve bağlı sendika temsilcileri katıldı.

Açıklamayı okuyan Şube Başkanı Çatı, 2013 yılında toplumun büyük çoğunluğunun beklentileri üzerine hukuk devleti olmanın ve demokratikleşmenin bir gereği olarak andın kaldırılmış ve sivilleşme adına önemli bir kazanım elde edildiğini belirtti. Andın kaldırılmasına Eğitim Bir-Sen'in de destek verdiğini ifade eden Çatı, “Ancak Danıştay 8. Dairesi, idarenin takdir hakkını hiçe sayarak, hukuki denetimin dışına çıkıp hiçbir pedagojik ve bilimsel verilere dayanma ihtiyacı duymadan ilköğretim okullarında ‘Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmiştir. Pedagojik veya hukuki hiçbir dayanak göremediğimiz gerekçeli kararda, ülke gerçekliği ve toplumsal mutabakat bir yana uluslararası hukuk ve anayasa dahi görmezden gelinmiştir. Danıştay vermiş olduğu kararda, temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, darbe dönemi anayasalarıyla şekillenen eski Türkiye'nin ezberlerini gerekçe olarak sunmuş, hukukun evrensel ilkelerini göz ardı ederek toplumsal birliğe ağır bir darbe vurmuştur. Buradan Cumhurbaşkanı ve Milli Eğitim Bakanlığına 2013'te verdikleri bu kararın arkasında durma çağrısı yapıyoruz. Bu konuda sorumluluk siyasi iradenindir. Danıştay'ın aldığı ideolojik nitelikteki bu karar öncelikle toplumsal barışa ve siyasi iradeye yönelik bir girişimdir. Bu antidemokratik ve evrensel hukuka aykırı karara tepkisiz kalınmamalı, andımızın kaldırılması kararının arkasında durulmalı, insan hakları ve demokrasi alanında elde edilen toplumsal kazanımlar kararlıkla korunmalıdır” dedi.