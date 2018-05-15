Şırnak’tan Kudüs açıklaması

AK Parti İl Başkanlığı öncülüğünde, kentteki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla “Şırnak Kudüs’ün yanında” temasıyla yapılan basın açıklaması Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı’nda yapıldı. "Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail", "Katil İsrail Filistin’den defol", "Kudüs Filistin’in başkentidir", "Müslüman uyuma Filistine sahip çık", "Kudüs’ün feryadı birleştirecek ümmeti" sloganları eşliğinde basın metnini okuyan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa İlter, ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının kabul edilemez olduğunu söyledi. İlter, "ABD bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. ABD’nin hayata geçirdiği sorumsuz ve hukuksuz girişimin Ortadoğu’da kan ve gözyaşını arttırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail’e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Müslümanların, Hıristiyanların ve Musevilerin kendi dini ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs’te, bu dengenin bozulması çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahiptir. Bu tehlikenin bilincinde olduğunu düşündüğümüz uluslararası arenayı ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz” dedi.

Kudüs’ün Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti ve başkenti olduğunu söyleyen İlter, Filistin’in yalnız olmadığını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde mazlumun ve hakkın yanında durmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.