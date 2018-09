Şırnak Valiliği Stratejik Basın İletişim Danışmanı, Subbrand Marka ve Reklam Ajansı Başkanı Mustafa Solmaz, TÜGVA'lı gençlerle buluştu.

TÜGVA Cizre İlçe Temsilciği, düzenlediği “Gençlik Söyleşilerinde” farklı kariyer sahibi kişileri gençlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta gerçekleştirilen Gençlik Söyleşisinin onur konuğu Şırnak Valiliği Startejik Basın İletişim Danışmanı, Subbrand Marka ve Reklam Ajansı Başkanı Mustafa Solmaz oldu. Gençlerle sohbet eden Solmaz, gençlerle Türkiye'nin siyasi ve ekonomik tarihini, para piyasalarını, ticareti, yeni ve gelişen Türkiye üzerine oynanan oyunlar hakkında konuştu. Solmaz, “Aslında gençlerimize Cihan İmparatorluğu Osmanlı'nın da gerek kuruluş gerekse dünyayı yöneten güç olduğu dönemlerde şer odaklarının her türlü oyunu ile karşılaştığını ama bunları kendine ve milletine olan inancıyla bertaraf ederek, bilime, insana ve geleceğe yatırım yapmak suretiyle her zaman güçlü kaldı. Bugün içinden geçtiğimiz tüm süreçlerde gerek içimizdeki hain terör örgütü FETÖ gerekse dışımızdaki terör odaklarının Türkiye'nin eskisi gibi büyük ve güçlü bir devlete dönüşmesinin önünde engeller oluşturmak için var edildi. Bu noktada hem Milletimizin bu badireleri atlatması için uyanık hem de gençlerimizin yeni oyunlara düşmemesi için bilgili donanımlı olması gerekir. Büyük ve Güçlü Türkiye'ye giden yol maalesef güllerle kaplı değil ve bizler her zaman bilgili, donanımlı ve uyanık durmak Milletimize güvenmek zorundayız. Gençlerimizin TÜGVA gibi kendini bu milletin gelecek nesillerine adamış bir kurumdan daha çok faydalanması gerekir. Ve boş zamanlarında muhakkak bilime, okumaya ve öğrenmeye her uğraştan fazla vakit ayırmaları gerekir” dedi.