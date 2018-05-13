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13 Mayıs 2018 12:28

Solunum cihazına bağlı Miraç Külter için Dicle Elektrik devreye girdi

Şırnak merkez Yenimahallede solunum destek cihazına bağlı olarak yaşayan Miraç Külter’in elektrik kesintilerinden dolayı sıkıntı yaşamaması için harekete geçen Dicle Elektrik yetkilileri, aileye bir adet jeneratör hediye etti.

Solunum cihazına bağlı Miraç Külter için Dicle Elektrik devreye girdi

13 Mayıs 2018 12:28


Şırnak’ta solunum destek cihazına bağlı olarak yaşayan 7 yaşındaki Miraç Külter’in kentte devam eden çalışmalardan dolayı elektrik kesintilerinden etkilenmemesi için Dicle Elektrik yetkilileri harekete geçerek, jeneratör hediye etti. Dicle Elektrik yetkilileri, Miraç Külter ve ailesini ziyaret etti. Baba Kamil Külter ile görüşen yetkililer aileye jeneratörü hediye etti.


İşsiz olan baba Kamil Külter solunum hastası olan 7 yaşındaki Miraç Külter için yetkililerden yardım istedi. Baba Külter, yeniden imarı yapılan Şırnak’taki inşaat çalışmaları nedeniyle ara ara yaşanabilecek elektrik kesintisinden dolayı hastanın etkilenmemesi için jeneratör yardımında bulunan Dicle Elektrik Şırnak yetkilileri Murat Horoz, Ekrem Ertaş, İdris Payan ve Fatma Bişenk Acar’a teşekkür etti.


Mirac’ın 4 yıldır solunum destek cihazına bağlı olarak yaşadığını belirten baba Külter, "Bir İşim yok. Yetkililerden kalıcı bir işin verilmesini isterim. Miraç hasta olduğu için çok gideri oluyor. Bunları karşılamakta zorluk çekiyorum. Kentte sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle Dicle Elektirk bize jeneratör hediye etti” dedi.




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