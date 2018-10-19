Sporculardan Başkan Arıcan'a ziyaret

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi erkek ve bayan voleybol takımları, Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan'ı ziyaret etti.

Bu yıl, Voleybol 2'nci Lig'inde yer alacak olan Cizre Belediyesi erkek ve bayan voleybol takımları, Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Arıcan, hem erkek hem de bayan voleybol takımlarına her zaman destek olacağını ifade ederek, yeni sezon öncesi başarı temennisinde bulundu.

Öte yandan, Cizre Belediyesi bünyesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğünün destek verdiği beden eğitimi ve spor lisesi kursuna katılan 36 öğrenciden 32'si farklı üniversitelerin beden eğitimi bölümlerini kazandı. Başkan Arıcan, bu öğrencileri de tebrik etti.