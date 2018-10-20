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Sporculardan Kaymakam Arıcan'a teşekkür

Şırnak’ın Cizre ilçesinde faaliyet yürüten Cizre Hentbol Kulübü Sporcuları, spora ve sporculara vermiş olduğu maddi ve manevi destekten dolayı Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde faaliyet yürüten Cizre Hentbol Kulübü Sporcuları, spora ve sporculara vermiş olduğu maddi ve manevi destekten dolayı Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.


Hentbol 2. Liginde mücadele veren Cizre Yıldızlar Hentbol Kulübü oyuncuları, verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan'a teşekkür etti. Cizre'nin daha yaşanabilir bir hale gelmesi ve sportif faaliyetlerin artması için var gücü ile çalıştığını söyleyen Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Sporun ve sporcunun her zaman yanında olarak bu tür faaliyetlere maddi manevi desteği vereceğiz" dedi.

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