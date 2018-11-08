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Su arıtma tesisi personelleri gece vardiyasında

Şırnak’ın Silopi Belediyesine bağlı su arıtma tesisinde görevli personeller 7/24 tesiste ilçeye verilen sular hakkında gereken laboratuvar araştırmalarını yapıyor.

Şırnak'ın Silopi Belediyesine bağlı su arıtma tesisinde görevli personeller 7/24 tesiste ilçeye verilen sular hakkında gereken laboratuvar araştırmalarını yapıyor.


Silopi ilçesinde yapımı yüzde 100 tamamlanan su arıtma tesisiyle, şu ana kadar belirli mahallelere belirli araklıklarla su veriyor. Tesiste çalışan personeller akşam mesaisinden sabaha kadar sürekli mahallelere verilen sular ile ilgili testler yaparken, artıma tesisini sürekli kontrol ederek, her hangi bir sorun ile karşılaşmamak için, denetimlerini sürdürüyor.


İlçe merkezinde Silopi belediyesince döşenen yeni su boru hatlarının kısa sürede faaliyete geçmesinin ardından ilçenin tamamına ve Başverimli beldesine arıtılmış su verileceği belirtildi.

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