ŞÜ Genel Sekreteri Baz: “Nuh’un gemisi yüzde 99 Cudi Dağı’nda”

Doç. Dr. İbrahim Baz, Nuh’un gemisinin yüzde 99 oranla Cudi Dağı’nda olduğunu savunarak, bununla ilgili çok sayıda delilin olduğunu vurguladı.

ŞÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz, Hazreti Nuh’un gemisinin Cudi’de mi yoksa Şırnak’ta mı olduğu tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şırnak bölgesindeki birçok köy ve bölge isimlerinin Hazreti Nuh’un soyundan ve gemisinden geldiğini anlatan Baz, “Hazreti Nuh, Kur’an-ı Kerim’de 43 yerde ismi geçen ve diğer ilahi kitaplarda da ismi geçen peygamberlerden bir tanesidir. İnsanlar Hz. Nuh’un hayatını, hayatından alınacak derslerden ziyade Hz. Nuh’un gemisinin nereye indiğine dair bir tartışma içerisindedirler. Bu tartışma son zamanlarda daha çok dile getirildi. Bu tartışmanın dile getirilmesinin iki yönü var. Bir tanesi daha çok turizm amaçlı, herkes kendi bölgesinde olduğunu ifade ederek, turistlik bir gelir elde etme düşüncesi içerisindedir. Bu işe sadece turistlik olarak bakmamamız gerekir. Öncelikle bilimsel çerçevede bakmamız gerekir. Kutsal kitaplar ve tarih kitapları ne söylüyor. Arkeolojik kazılar ne söylüyor. Önemli olan budur” dedi.

“Nuh’un gemisi Cudi Dağı üzerine konmuştur”

Kur’an’ın, Hud Süresi’nin 44. ayeti kerimesinde Hazreti Nuh’un gemisinin Cudi Dağı’nın üzerine konduğunu söylediğini ifade eden Baz, “Ayeti kerime öncesinde de ‘ey gök suyunu tut, ey yer suyunu yut’ denilmiştir. Ve ardından gemi oraya konulmuştur. Peki, Cudi Nedir? Cudi bu gün Şırnak’ta bulunan dağ mıdır? Tarihi kaynaklar bize şunu söylüyor. Cudi Dağı Cizre, Silopi ve Şırnak arasında bulunan dağ ismidir. Manası ise bereket demektir” diye konuştu.

“Ağrı Dağı yaşama müsait değildir”

Şırnak Üniversitesi olarak daha önce uluslararası bir sempozyum yaptıklarını ifade eden Baz, şunları kaydetti:

“Bu sempozyumda batıdan gelen özelikle Hıristiyan bilim adamları ısrarla sebepler ortaya koyarak, Ağrı Dağı’nda olmadığına dair 5 tane bilimsel, coğrafi, jeolojik nedenler ortaya koydular. Daha sonra neden Cudi Dağı’nda olduğu ile alakalı delillerde ortaya koydular. Bunların başında şu gelmektedir. Hz. Nuh ve tufanın yaşandığı Mezopotamya’yı esas aldığımızda Hz. Nuh’un gemisinin kuzeye doğru çıkmak istediğinde karşısına ilk çıkacak, ilk konacağı dağ Cudi Dağı’dır. Kuzey Irak’tan veya Suriye tarafından gelindiği zaman ilk karşısına çıkan dağ yine Cudi’dir ve bu çok önemlidir. Ağrı Dağının volkanik bir dağ olmasından dolayı yaşama müsait değildir. Ne jeolojik, nede coğrafi olarak müsait değildir.”

“Cudi Dağı’nda olduğuna dair çok sayıda delil var”

Ne Ağrı ne de Cudi Dağı’nda geminin artıkları ile ilgili herhangi bir iz bulma imkanı ve ihtimali olmadığını anlatan Baz, ama geminin Cudi’de olduğuna ilişkin çok sayıda ikinci delillerin olduğunu aktardı. Baz, şunları söyledi:

“Cudi Dağı’nın tam tepesinde Hz. Nuh’un gemisinin indiği kabul edilen bölgeye sadece bu bölgedeki Müslümanlar değil, Ezidiler, Süryaniler başta olmak üzere Sefine ismini vermektedirler. Sefine Arapçada gemi anlamına gelmektedir. Bu kaynaklarda geçen bilimsel bilgi değil, halkında böyle isimlendirmesi bize bunun bir delil olduğunu ortaya koymaktadır. Cudi Dağı’nın kuzeyinde Şırnak’ın hemen alt tarafında Farsça ve Kürtçe ismiyle Heştan, Arapça ismiyle Semayr denilen bir kadim köy bulunmaktadır. Elimizdeki, kaynaklar burada İslamiyet öncesi Kiliselerin bulunduğu, bir yaşam alanı olduğunu belirtmektedir. Semayr veya Heştan yani seksenler diye anılan bu köyün, Hz. Nuh’un gemisinden inen ilk seksen kişinin kurduğu köy olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla Cudi Dağı’nın tepesine Sefine (gemi) isminin verilmesi, dağın hemen kuzeyinde Semayr veya Heştan diye bir köyün bulunması, Cudi Dağı’nın hemen kuzey kısmında Lavike Harib (garip genç) denilen, Hz. Nuh’un gemisin bulunduğu yeri yüzyıllar öncesinde ziyaret etmek için geldiğini ve bir mezarın olduğunu görüyoruz. Bu şahsın mezarını yüzyıllar öncesinde gemi şeklinde yapıldığını görüyoruz” dedi.

“Dağın tepesinde gemi festivali yapılıyordu”

Sadece Müslümanların değil, Hıristiyan kaynaklarına bakıldığı zaman da Nuh’un gemisinin bulunduğu noktada Morihana Kilisesi diye bir kilisenin bulunduğunun belirtildiğini vurgulayan Baz, şu ifadelerde bulundu:

“O dönemki Hıristiyan kaynaklarında veya bölgede yaşayan Hıristiyanlar tarafından da buranın kutsal kabul edildiğini ve Hz. Nuh’un gemisinin buraya indiğini işaret etmektedir. Bölgede yaşamış olan Müslümanlar, Süryaniler, Ezidiler, Nasturiler, Kendaniler, Cudi Dağı’nın tam tepesinde Sefine denilen bölgede yüzyıllardır Sefine Festivali denilen bir festival yapmaktadırlar. Kurtuluşun bir şükranı olarak, Allah’a şükran ifadesinde bulunmaktadırlar. Düğünlerini, bayramlarını, her türlü faaliyetlerini orda yapmaktadırlar. Bu çok önemli bir sosyal tarih ifadesidir.”

“Yüzde 99 Cudi Dağı’ndadır”

Hz. Nuh’un Cizre’de türbe veya makam diye tabir edilen bir mezarının bulunduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Baz, “Dolayısıyla bu saydığımız yedi sebepten dolayı Hz. Nuh’un gemisinin inmiş olduğu dağ Cudi’dir. Bu yüzde 99’dur. Sonucunu Allah bilir. Ama bu kadar yan deliller, bu kadar sosyal tarih içerisinde, Kur’an-ı Kerim ifadesinde, kutsal metinlerde, tarih kitaplarında ve coğrafi olarak ta başka bir mekanda böyle bir delilimiz bulunmamaktadır” dedi.

“Asur Krallığına ait kaya rölyefleri bulundu”

Cudi Dağı’nda Asur Krallığına ait milattan önce 3 bin 200 yıllarına ait kaya rölyefleri bulunduğunu kaydeden Baz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cudi’nin değişik noktalarına beş defa çıkma imkanı buldum. Benim açımdan 2 defa gitmiş olduğumuz Hz. Nuh’un gemisinin indiği yer olarak kabul edilen Sefine bölgesinde İslam öncesi Morihana Kilisesi var. İslam sonrası dönemde de Müslümanlar orada mescit yapmışlar bir yaşam alanı haline dönüştürmüşlerdir. Sadece orası değil Cudi Dağı tufan sonrası ciddi bir yerleşim alanı haline gelmiş. Bölgede bulunan Şah veya Çağlayan köyünde Asurlar bir site devleti kumrular. Asur Kralının milattan önce 3 bin 200 yıllarına ait kaya rölyefleri bulunmaktadır. Çivi yazıları bulunmaktadır. Hesana köyünde ise benzer şekilde yine Asurlara ait rölyefler bulunmaktadır. Dolayısıyla Cudi Dağı ve çevresi Nuh tufanından sonra bu bölgede yaşayan insanlar tarafından bir yaşam alanı haline dönüştürmüşlerdir. O günden bu güne bereketine ve insanları kendi etrafında toplamaya devam etmiştir. Cudi Dağı’nın dört bir tarafına bir insan vardığı zaman yaşama imkanına sahiptir.”