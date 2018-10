Taraftan istedi, kulüp başkanı istifa etti

Cizrespor'un oynadığı kötü futbol ve alınan kötü sonuçlar nedeni ile taraftarların istifaya davet ettiği Kulüp Başkanı Salih Sefinç görevi bıraktı.

Cizrespor'un son haftalarda oynadığı kötü futbol ve alınan kötü sonuçlardan sonra Bağcılar Spor Kulübü ile oynanan ve Cizrespor'un 2-0 kaybettiği maçın ardından taraftarların istifaya çağırdığı Kulüp Başkanı Salih Sefinç görevi bıraktı. Sefinç, istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, “2010 yılından bugüne kadar Cizrespor Kulübü başkanlığını yağmur çamur demeden, deplasman dinlemeden her türlü zorluğa göğüs gererek yaptım. Yeri geldi taşa kafa koydum burnum kırıldı, yeri geldi eziyet gördük ama hiç bir zaman pes etmedik. Kişisel hiçbir menfaat gütmeden toplum adına, toplum yararına alnımızın terinden, kendi bütçemden bu güne kadar yaklaşık 10 milyon TL harcama yaptım. Fakat bunu bir minnet değil bir hizmet anlayışı ile yaptım. Cizremize ve gençlerimize helal olsun” dedi.

Cizre tarihinde kötü iz bırakan onca olaya rağmen Cizrespor bayrağını ülkenin her yerinde şerefli bir şekilde dalgalandırdıklarını anlatan Sefinç, “Onca eziyete rağmen gene pes etmedik. Gerektiğinde bu takım zirveden düşmesin diye canımızı, malımızı ortaya koyduk ama asla pes etmedik ve Cizrespor'un başını eğdirmedik aksine her yerde yücelttik. Bunca zorluklara rağmen başladığımız günden bu yana Cizrespor'u amatörden yeniden kurarak, Amatör Lig şampiyonu, Bölgesel Amatör Lig şampiyonu, Profesyonel 3. Lig'e yükselme başarısının yanında Türkiye kupalarında bir ilke imza atan ve adından söz ettiren bir Cizrespor Kulübü yaptık. Federasyon nezdinde Cizrespor'u çok iyi temsil ettik ve saygın bir kulüp haline getirdik. Çoğu 1. Lig takımlarında olmayan tesisler inşa ettik. En önemlisi hiç bir kurumdan 9 yıl boyunca destek almadan kendi bütçesini cebinden harcayan bir yönetimle ayakta dimdik duran bir Cizrespor yaptık. Allah şahittir ki yaptığımız tüm çaba ve uğraş Cizre isminin yücelmesi ve değerli taraftarların memnuniyeti için yapıldı. Ama ne yazık ki tüm bu uğraş ve çabalarımıza rağmen Cizrespor ve Bağcılarspor maçında bazı taraftarların ‘Yönetim istifa' sözleri bu dakikaya kadar kulağımda çınlamakta ve dolayısıyla bu olay kendi muhasebemizi yapmaya zorlamıştır. Bizler koltuk sevdalısı olmadığımızı, bu takımım kişi ve bir grubun tekelinde olmadığını Cizrespor'un halkın takımı olduğunu defalarca kamuoyunda açıklamalar ile halkımıza anlattık. Bu açıklamalarımız da bunun bir ispatıdır. Cizrespor'un kirli zihinler ve eller üzerinden yaratılan algının farkında olmama rağmen bu çabaları boşa çıkarmak adına tüm halkın takımı olduğunu göstermek açısından bu paylaşımı ve kararı alma gereği duydum. Sizlerden gelen istek üzerine, canım kadar çok sevdiğim aşk ile bağlı olduğum, ailemden çok kendisine zaman ayırdığım şanlı, gururlu ve ismi yüce Cizrespor'daki başkanlık görevimden zirvede, alnı ak ve gururlu bir şekilde istifa ediyorum. Hakkım ve vermiş olduğum tüm emekler Cizre'ye ve gerçek Cizrespor taraftarına helal olsun. Bu yolda ter döken emek harcayan ve 90 dakika boyunca susmayan taraftardan haklarını helal etmesini umuyorum. Ayrıca beni kırmayıp takımı yüzüstü bırakmayan sahiplenecek birileri çıkıncaya kadar işin başında olan yönetim kuruluma, benimle her platforma bulunan malzemecisinden, çaycısına ve tüm yönetimde ki arkadaşlarımıza da canı gönülden teşekkür ederim” diye konuştu.