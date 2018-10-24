TBMM Üyesi Yaman, Başkan Bedirhanoğlu'nu ziyaret etti

TBMM AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Yaman, Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Yaman, bölge temasları kapsamında geldiği Şırnak'ta, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'nu ziyaret etti. Yaman'ı makamında ağırlayan Başkan Bedirhanoğlu, Şırnak'ta son iki yılda hayata geçirilen projeler ve yatırımlara ilişkin aktarımda bulundu. Şırnak ziyaretleri kapsamında şehri dolaşarak yatırımları yerinde gören Yaman da, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Bedirhanoğlu'nu tebrik etti.

Bir süre Belediye Başkan Turan Bedirhanoğlu ile görüşen Yaman'a, ziyaretinin ardından Başkan Bedirhanoğlu tarafından Hz. Nuh Gemisi takdim edildi.