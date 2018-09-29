Terör bitti yatırımlar hızlandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terörün yerini huzura bırakmasının ardından yıllarca gidilemeyen bölgeler halka açıldı. Huzurun hakim olduğu bölgede Habur Çayı'nda rafting yapılması için çalışmalar başladı. Yıllarca terör örgütü PKK tarafından iş makinelerinin yakıldığı bölgede başlatılan başarılı operasyonlarla huzurun hakim olması, yapılamayan çalışmaların başlatılmasını sağladı. Huzur ile birlikte Beytüşşebap ilçesinde yatırımlar artarak hummalı çalışmalar başladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yıllardır terör olayları yüzünden rahat nefes alamayan vatandaşlar son iki yıldır yapılan başarılı operasyonlar nedeniyle rahatladı. Huzurun hakim olduğu ilçede kaymakamlık ve belediye bir çok yatırıma imza attı. İlçe merkezinde yapılan çalışmaların yanı sıra köy merkezlerine el atan devlet kurumları büyük projelerle ilçenin her karış toprağını güzelleştirmeye çalışıyor. Sulama kanalları, su depoları, park ve bahçe çalışmaları, yolların onarımı, spor alanları çalışmalarını bitiren kaymakamlık ve belediye şimdi de Habur Çayında rafting için uygun bir zemin oluşturulması adına çalışma başlattı. İlçeye bağlı Ayvalık ve Başaran köylerinden geçen derin vadinin temizlenmesi için hummalı çalışma başlatıldı.

En çok terör mağduru vatandaş sevindi

Yıllardır azgın Habur Çayının serin sularında pet şişe dolu torbalarla rafting yapan çocuklar çalışmaların başladığını büyük bir mutlulukla takip etti. Daha önce sert kayalar arasında yüzen çocuklar şimdi Antalya sahillerini aratmayan alanların yapılmasıyla daha huzurlu ve rahat olduklarını söyledi. Çocuklar daha rahat rafting yapabilmeleri için uygun zeminlerin hazırlanmasına çok sevindiklerini dile getirdi. Gürhan Gökçe adında bir çocuk yapılan çalışmaları keyifle izlediğini belirtti. Gökçe, "Yıllardır bu anı bekliyordu hep bu alanda yüzdük rafting yaptık inşallah bu çalışmalar sonucunda daha güzel bir rafting yaparız'' dedi.

Cihat Gükçe ise terörün bitmesiyle huzurun geldiğini söyledi. Gükçe, "PKK bitti huzur geldi, çok teşekkür ederim kimin emeği geçtiyse çünkü biz burada rahatça yüzemiyorduk, şimdi gelecek yıl inşallah çok güzel olacak'' diye konuştu.