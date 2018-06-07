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07 Haziran 2018 05:55

Terör bölgesine geniş çaplı operasyon

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü pkk’ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Terör bölgesine geniş çaplı operasyon

07 Haziran 2018 05:55

Sıcak bölgeden sabahın ilk ışıklarıyla helikopter sevkiyatı başladı.


23. sınır tümen komutanlığınca Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan yaylalar terör örgü mensuplarına yönelik günlerdir operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre icra edilen operasyonlarda çok sayı mağara imha edilmiş ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Öte yandan sıcak bölgelerden biri olan Hakkari Çukurca ve Şırnak Beytüşşebap üçgenine sabahın ilk ışıklarıyla dev bir operasyon gerçekleştirildi. Günlerdir devam eden operasyonlara marinus, kel meme,Altın kapı mevki, kato dağı, feraşin bölgesine eş zamanlı hava destekli operasyonlar başlatıldı. Güvelik korucularında eşlik ettiği operasyonlara sikorsky ve atak tipi taarruz helikopterleri eşlik ediyor. sabah saat 5 sularında başlayan helikopter sevkiyatı hakim bölgelere asker ve güvenlik korucusu sevk ediyor.


-terör bir bir yok oluyor


Yıllardır yaylalara çıkamayan yöre halkı operasyonlar biter bitmez yaylasına huzur içinde gidecek. Arıcılık hayvancılık ve mera alanlarını biçmek için vatandaşlar operasyonların bitmesini bekliyor. Huzur ve güvenliğin sağlandığı ilçe ve köylerinden sonra sıra yayla ve 3 bin rakımlı dağlara geldi. burada yapılacak olan temizleme çalışmaları sonrası güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin terar kullanıma açılacağı gelen bilgiler arasında yerini aldı.




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