Terör olayları sırasında yaşananlar nedeniyle evleri yıkılan ya da kullanılamaz hale gelenler için TOKİ, Şırnak'ta 6 bin 731 konut ile iş yeri, cami ve taziye evleri inşa ediyor.

Şırnak kent merkezi Yeşilyurt, İsmetpaşa, Gazipaşa, Cumhuriyet, Dicle, Yeni ve Bahçelievler de yapımı devam eden konutlar drone ile görüntülendi. Mart 2017 tarihinde inşasına başlanan TOKİ konutları yeni bir şehir görüntüsüne kavuştu. Yeniden inşa edilen 7 mahallede cami, okul, eğitim ve sosyal tesisler, konforlu iç mekanlarıyla tüm beklentilere yanıt veren yeni bir şehir alanı oluşturuldu.

PKK'nın yakıp yıktığı Şırnak, yeniden inşa ediliyor. Hendek barikat eylemlerinin sona erdirilmesinden sonra bölgenin imarı için çalışmalara bir yıl önce başlanmıştı. Terör izleri taşıyan 7 mahallenin yeniden inşa edilerek, bitme aşamasına geldi.

Terör mağdurları yeni konutlarına kavuşmak için gün sayıyor. Şırnak'ta teröristlerin saldırıları sonucu evleri yıkılan vatandaşlar için yapılan konut ve işyerleri önümüzdeki aylarda hak sahiplerine verilecek. Şırnak'ta terör mağdurları, TOKİ tarafından yapılan konutların tamamlanmasıyla konforlu bir yaşama kavuşacak.

Şırnak merkezde yedi mahallenin, terör örgütü PKK mensuplarının kazdığı çukurlar, kurduğu barikatlar ve tuzakladığı patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu oluşan tahribatın giderilmesi için, başta TOKİ olmak üzere ilgili kurumların başlattığı çalışmalar hızla sürüyor. Başarılı operasyonlarla terörden arındırılan kent merkezi, teröristlerin saldırıları sonucu evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olan vatandaşlar için inşa edilen 6 bin 731 konut ve bin iş yerinde fiziki gerçekleşme yüzde 85'e ulaştı.

Doğalgaza uyumlu, çevre düzenlemeleri, parkları, taziye evleri, alışveriş merkezleri ile son derece modern standartlarda yapılan konutların, 1 ay sonra hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Terör mağdurları, konforlu bir yaşama kavuşacakları konutların tamamlanmasını heyecanla bekliyor.

Şırnak sokakları artık ışıl ışıl

Şırnak'ta, terör operasyonlarıyla huzur ve güven ortamının sağlanmasının ardından, kent merkezinde ışıklandırma çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeni bir görünüme kavuştu. Kent merkezi ışıklandırma çalışmasıyla ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.

Terör saldırılarının oluşturduğu tahribatın devlet desteğiyle giderilmesi için çalışmaların sürdüğü Şırnak'ın adeta çehresi değişiyor. Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın saldırılarıyla neden olduğu tahribat, devlet ve görevlendirme yapılan belediyenin desteğiyle gideriliyor. DBP'li yönetim döneminde birçok belediye hizmetinden mahrum kalan Şırnak, belediyeye yapılan görevlendirme sayesinde hizmetle tanışırken, kent adeta yenilendi. Yeniden imar çalışmalarıyla terörün izlerinin silinmeye başladığı kente, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında alt yapı da büyük ölçüde tamamlandı. Asfalt çalışmalarıyla yollar yenileniyor, aydınlatma projeleriyle cadde ve sokaklar ışıklandırıldı.