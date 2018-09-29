Terör mağdurlarına konutlar 15 gün içinde teslim ediliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Şırnak'ın Silopi ilçesine gelerek İller Bankasınca terör mağduru vatandaşlara yapılan konutları ziyaret etti.

Şehit Harun Boy Mahallesindeki konutlara gelen Bakan Kurum, burada yetkililerden bilgi aldıktan sonra, terör mağduru vatandaşlar için yapılan konutları yerince inceledi. Yapılan konutların oda sayısı, metrekaresi hakkında bilgi alan Bakan Kurum'a dışarıda bekleyen terör mağdurları konutların kendilerine ne zaman teslim edeceklerini sordu. Yapımı yüzde 100 tamamlanan konutları en geç 15 gün içerisinde vatandaşlara teslime edeceklerini belirten Bakan Murat Kurum, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Daha sonra 3 gün önce Çalışkan Beldesi kırsalında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan El Yapımı Patlayıcıda (EYP) hayatını kaybeden şehit korucuların yakınlarına taziye ziyaretinde bulunmak için Silopi ilçesine bağlı Çalışkan Beldesine giden Bakan Murat Kurum'u köy halkı Türk Bayrakları ile karşıladı. Köy camisinde şehit yakınlarına taziye dileklerini sunan Bakan Murat Kurum'a şehit yakınları terörle mücadelenin devam edeceğini ve kanlarının son damlasına kadar bu vatan için savaşmak istediklerini belirtti.

Bakan Murat Kurum da terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince mücadelenin verildiğini ve güvenlik güçlerinin gerekeni yapacaklarını belitti. Şehit korucuların çocukları Nurettin Tosun ve İbrahim Yelboğa'yı taziye alanında yanına oturtan Bakan Murat Kurum, babalarının kanının yerde kalmayacağını söyleyerek teselli etti. Bakan Kurum, “Kahraman milletimiz oldukça bizim milletimizin, devletimizin bileğini kimse bükemez. Bunlar sadece kendileri değil, dış mihraplar da destek oluyor. Biz bu gün geziyoruz işte Şırnak'ta, Cizre'de, Silopi'de her yere uzanacağız, gitmediğimiz, basmadığımız toprak olmayacak. Allah herkese şehitlik nasip etsin, biz bu mücadeleyi de hiçbir zaman bırakmayacağız. Vatanımız, devletimiz sağ olsun” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindekiler taziye ziyaretinden ayrılırken, belde halkı Türk bayrakları ile ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Kahrolsun PKK' sloganları attı. Sloganları duyan Bakan Murat Kurum da konvoyunu durdurarak, slogan atan belde halkı ile bir araya geldi.

"Babamın kanı yerde kalmasın"

Şehit korucu Süleyman Tosun'un kızı 17 yaşındaki Halime Tosun, Bakan Murat Kurum'un yanına gelerek; “Babamın kanının yerde kalmasını istemiyoruz. Babamın kanı yerde kalmasın" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Halime Tosun'a içinin rahat olmasını ve ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindekiler daha sonra helikopter ile Şırnak il merkezine hareket etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Silopi ziyareti esnasında, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti Şırnak il ve Silopi ilçe teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı.