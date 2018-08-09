Şırnak’ta kardeşlik ve spor turnuvalarının tamamlanmasının ardından Türkiye’nin ilk ve tek basketbol akrobasi grubu Karizma Show, gösterisi çocuklar tarafından ilgi ile izlendi. Karizma Show’un akrobasi gösterisini izleyen çocuklar gönüllerince eğlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kardeşlik ve Spor Turnuvaları kapsamında düzenlenen müsabakaların ardından ödül töreni yapıldı. Şırnak Gençlik Merkezi salonunda düzenlenen ödül törenin ardından Karizma Show gösteri yaptı.

Şırnak’ta ilk defa düzenlenen gösteride grubun basketbol topuyla yaptığı akrobatik smaç gösterisi, büyük ilgi çekti. Kurdukları iki trambolin yardımıyla basketbol potasına uçarak smaç gösterisi yapan ekip, tehlikeli akrobatik hareketlerle de izleyen çocukları heyecanlandırdı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, terör saldırılarının ardından güvenlik güçlerince kentte gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla artık huzurun yaşandığını söyledi. Huzurun yatırımları da beraberinde getirdiğini, binlerce öğrenciyi sporla buluşturduklarını ifade eden Ekinci, yaşanan sıkıntıları bertaraf etmek, gençlere spor imkanı sunmak için Gençlik ve Spor Bakanlığının kentte birçok projeyi önümüzdeki süreçte hayata geçireceğini söyledi. Ekinci, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kardeşlik ve Spor Turnuvaları yapılıyor. Bu gün turnuvaların son günüdür. Bu turnuvalar Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bu sene 9 ilde uygulanan bir projedir. 27 Temmuz ve 19 Ağustos tarihleri arasında yapılan bir turnuvadır. Bu turnuvaların finali de 20 Ağustos’ta Şanlıurfa ilinde yapılacak. Bu gün yapılan final maçların ardından ödül töreni düzenledik. Ödül törenimizin ardından ise çocuklarımız için Karizma Show’un güzel bir gösteri sunacaklar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bu tür etkinlikler aç ve muhtaç bir bölgedir. Bu tür etkinliklerin bizde olması, çocuklarımıza ayrı bir mutluluk veriyor. Çocuklarımızı ayrı bir neşelendiriyor. En azından önceki dönemlerindeki olumsuz psikolojilerinden kurtulup, farklı bir havaya girebiliyorlar. Çocuklarımız sporu seviyor. Biz onları 24 saat bile burada tutabiliyoruz. Sporla ilgili yapılan etkinliklerde katılım çok yüksek oluyor. İnşallah Şırnak adına daha güzel günler bekliyor çocuklarımızı. Spor adına daha güzel çalışmalar yapacağız” dedi.