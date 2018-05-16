Terör yıktı devlet yaptı

Terörden temizlenen Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve bu illere bağlı Sur, Silvan, Cizre, Silopi, Nusaybin gibi ilçelerde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 20 bin 67 konutla birlikte modern yeni kentler yapıldı.

Terörden temizlenen Şırnak, inşa edilen konutlarla modern kent görünümüne kavuştu. Şırnak ve ilçelerinde hayat normale döndü. Şırnak kent merkezinde, 14 Mart 2016’da ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, yaşanan çatışmalar nedeniyle Dicle, Cumhuriyet, Yeşilyurt, Gazipaşa, İsmetpaşa, Yeni, Aydınlıkevler ve Bahçelievler Mahallelerinde yıkılan yapıların yerine yenileri yükselmeye başladı. Şırnak’ta devam eden TOKİ konutlarının inşaat mühendisi Şevki Sincar, “Şırnak merkezde 9 adet etabımız var. 9 etapta 6 bin 730 tane konutumuz var. 3 cami ve 2 tanede taziye evi inşaatımız devam etmektedir. Bu etaplarımız arasında 4 tanesi yüzde 70 civarında tamamlandı. Diğer etaplarımızda yüzde 50’nin üzerinde tamamlanma aşamasına geldi. TOKİ inşaatlarımızın çalışmaları gece gündüz devam ediyor. En kısa zamanda bu binalar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecektir" dedi.

Terörün yıktığı bölgede TOKİ 20 bin konut teslim ediyor

Diyarbakır, Şırnak, Mardin il merkezileri ile Sur, Cizre, Nusaybin, Silvan ve Silopi gibi ilçelerde teröristlerin hendek olayları zamanında yakıp yıktığı binaların yerine TOKİ tarafından 20 bin 67 konut inşa ediliyor.

Diyarbakır’da tamamlanan binlerce konut sahiplerine teslim edildi. Yapımı devam eden diğer konutların da kaba inşaatı biterken, bu yıl hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. Diyarbakır’da rezerv konutlarla birlikte 5 bin 746 konut, Şırnak’ta 9 bin 270 konut, Mardin’de 5 bin 51 konut olmak üzere toplam 20 bin 67 konutun bu yıl hak sahiplerine teslim edileceği belirtildi. TOKİ terörün yakıp yıktığı bu kentlerde sadece konut inşa etmekle kalmayıp yerleşim yerlerinin yanında sosyal donatı projeleri, hastane, sağlık ocağı, aile sağlık merkezi, pansiyon, kamu hizmet binası, kreş, çeşitli eğitim düzeylerine yönelik okullar, cami, stadyum ve ticaret merkezi gibi sosyal yaşamın ve yerel ekonominin canlanmasına katkı yapacak projeleri de hayata geçiriyor.

Konutlar bölgenin yapısına göre inşa edildi

Terör nedeniyle yıkılan yerleşim bölgelerinde yeniden inşa edilen konutlar bölgenin tarihi ve kültüne uygun mimari de yapılıyor. Bölgenin kültür, sanat, tarih ve coğrafi niteliklerinin yansıtıldığı yapılar geleneksel yaşamın değişime uğramadan sürdürülmesine de katkı yapacak şekilde tasarlandı. Mardin’de inşa edilen konutlara Mardin taş evleri, Diyarbakır Sur’da inşa edilen konutlara ise Suriçi’ndeki tarihi yapıların desenleri veriliyor.

Sur aslına uygun yenilendi

Terörün en büyük yaralar açtığı Diyarbakır’ın Sur ilçesinde başlatılan hızlı rehabilite ile ilçe hızlı bir şekilde aslına uygun olarak yenilendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Sur Belediye Başkanlığının ortak yürüttüğü proje ile Sur ilçesinin kalbi olarak tanımlanan Gazi ve Melikahmet caddeleri baştan sona yenilendi. Cadde üzerinde bulunan iş yerleri de tarihi yapısına uygun bir şekilde onarıldı. Tamamlanan tarihi Sur ilçesindeki caddeler ve iş yerlerinin açılışını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. İlçede teröristler tarafından tahrip edilen onlarca tarihi yapı restore edilirken, bazılarının restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tarihi ilçenin caddelerinde yapılan yenilikler ile tüm dükkanların ve iş yerlerinin vitrinleri tarihi dokuya uygun bir şekilde yapılarak sahiplerine teslim edildi.