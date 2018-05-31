Terör yüzünden gidilemiyordu, şimdi kuzu sesleri yükseliyor

Geçen yıl terör yüzünden Faraşin’e gelemeyen göçerler, yayla yasağının kaldırılmasının mutluluğunu yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aralık ayında verdiği yayla yasaklarının kaldırılacağı müjdesinin ardından Siirt’ten 40 gün önce binlerce hayvanla yola çıkan göçerler, Şırnak, Van ve Hakkari üçgeninde bulunan Faraşin yaylasına ulaştı. Ramazan ayının da denk gelmesiyle birlikte zorlu bir yolculuğu geride bırakan göçerler, yasağın kaldırılmasıyla birlikte de yaylalara çıkabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Kamplarını kuran göçerler, sonbaharın sonuna kadar yaylada kalacak, daha sonra ise Siirt’e geri dönecek.

“Hayvanların aşıları yapıldı”

Göçerleri Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Faraşin yolu üzerinde karşılayan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Muhammed Ermeç, gelen hayvanların aşılarını yaptıklarını anlattı. Rutin aşılamaları yapmak durumunda olduklarını anlatan Ermeç, “Şu anda çiçek hastalığına karşı aşı yapıyoruz. Daha önce Brusella aşılarını yaptık. Tüm yetiştiricilerimize meraya çıkmadan önce hayvanların aşılarını yapmalarını tavsiye ediyoruz. Yapılan aşılar sonrası yetiştiriciler dönüşlerde rahat ediyorlar” dedi.

“250 bin hayvan yaylaya getirildi”

Yayların serbest olmasıyla birlikte getirilen hayvan sayısının arttığına dikkat çeken Ermeç, “Normalde bizim 50 bin küçükbaş hayvanımız vardı. Şimdi yaylalar serbest olunca göçerlerin hayvanlarıyla birlikte tahminen 250 bin hayvan var buralarda. Bu sene yorulacağız ama olsun en azından hayvancılığın gelişmesi açısından önemli bir durum bu” diye konuştu.

“Yaylaları serbest edenlerden Allah razı olsun”

Göçerlerden Mariya Şen ise, “Siirt’ten geliyoruz. 40 gündür yollardayız. Her akşam bir yerde konaklama yapıyorduk şimdi Beytüşşebap’a geldik ve yolumuz bitti. Buradan yaylalara çıkacağız çadırlarımızı kurduk. Bize yayları serbest edenlerden Allah razı olsun” ifadelerinde bulundu.