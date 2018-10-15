Terörden sonra huzurun geldiği Cizre'de görkemli açılış

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör olaylarının yerini huzura bırakmasının ardından yatırımcılar ilçeye yöneldi.

Terör olaylarının son bulduğu huzur ve güvenlik ortamının en üst düzeyde yaşandığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde inşaat, sağlık,otomotiv alanlarında yatırımlar yapılmaya devam ederken bir büyük yatırımda Türkiye genelinde 11 şubesi olan TotoMeys'ten geldi. TotoMeys'in Cizre'de açtığı 12. şube geniş bir katılımla hizmete girdi. Şah Mahallesi Sevgi Sokağı bitişiğinde hizmete giren mağazanın açılış kurdelesi Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan ile TSO Başkanı Salih Sefinç tarafından kesildi. Açılış kurdelesini keserek iş yerini hizmete açan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan ile TSO Başkanı Salih Sefinç ve davetliler, iş yerinin hayırlı olmasını diledi. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, iş yeri işletmecilerine bol ve helal kazanç dileğinde bulundu. Açılışın ardından misafirler mağazayı gezip ürünleri yakından inceledi.

12. şubeyi Cizre'de açtıklarını belirten iş yeri sahibi Rahim Yokuş, ”Ulusal bazda yetkilendirilmiş bir firma olma yolundayız. Cizre'nin potansiyelini gördük ve Cizre'ye hizmet için buradayız. Ürünlerimiz şuan için herhangi bir enflasyondan etkilenmemiş yüzde 50-60 indirimlerle Cizre piyasasına giriş yaptık. Cizre halkına hayırlı ve uğurlu olsun. Türkiye ve Türkiye'nin her noktası bizim. Gerçekten yatırım şartları oluşursa bizim gibi firmaların buraya gireceğine eminim. Cizre el atılmamış ve keşfedilmemiş bir bölge. Onun için bizimle birlikte ulusal firmalarında bu piyasaya gireceğine kanaatimiz var. İnşallah terör denen bela biter, herkes yatırım yapar. Yatırımla birlikte birçok kişide istihdam edilmekle birlikte bu istihdam edilen kişilerin aileleri de ekmeğini kazanmış olacaktır. Burada her şey sükuta erirse hem burası gelişir, hem insanlarımızın portföyü gelişir hem de diğer mağazalar da burada yatırım yapar" dedi.

Kriz ortamında yatırım yapmanın büyük bir risk olduğuna vurgu yapan Yokuş, "İnsanların paradan para kazandığı enflasyonun baskısı altında parasını daha hızlı getiri getiren yerlere yatırması normaldir. Onun için Türkiye'deki bütün firmalar Doğu ve Güneydoğu'ya gelsinler. Doğu ve Güneydoğu'daki potansiyeli görsünler ona göre de yatırımlarını değerlendirsinler. Tüm firmaları Cizre'de, Şırnak'ta, Hakkari'de, Mardin'de, Şanlıurfa'da ve Diyarbakır'da yatırıma davet ediyorum” ifadelerini kullandı.