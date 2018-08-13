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13 Ağustos 2018 11:17

Teröristler yıktı, devlet yaptı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde hendek operasyonları döneminde teröristlerin yıktığı evler devlet imkanı ile yeniden yükseliyor.

Teröristler yıktı, devlet yaptı

13 Ağustos 2018 11:17

TOKİ tarafından terör mağdurları için yapılan evlerin kura çekimi yapıldı.


Cizre’de evleri yıkılan aileler için yaptırılan toplam 5 etap 3 bin 87 konuttan ilk etapta yapımı tamamlanan 3. etap ada 2 TOKİ Bozalan konutlarından 262 adet konutun 211 tanesi 114 hak sahibine teslim edilmek üzere kura çekimi yapıldı. Cizre Çevre Şehircilik Kentsel Dönüşüm irtibat ofisinde yapılan kura çekimine Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Çevre ve Şehircilik Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdür Vekili Yıldız Doğan, Kentsel Yenileme Merkezi yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, vatandaşlara konutlarının hayırlı olmasını diledi ve yeni konutlarda güle güle oturmaları temennisinde bulundu.


Kura çekimine yakınlarıyla katılan aileler, yeni ve modern eve kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Aileler, kendilerine bu imkanı sunan yetkililere teşekkür etti.




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