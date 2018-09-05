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05 Eylül 2018 14:25

Teröristlerin yakıp yıktığı okullar devlet yatırımlarıyla inşa ediliyor

Şırnak’ta her alanda büyük yatırımlarla değişim ve dönüşüm yaşanıyor.

Teröristlerin yakıp yıktığı okullar devlet yatırımlarıyla inşa ediliyor

05 Eylül 2018 14:25

Teröristler tarafından tahrip edilerek kullanılmaz hale getirilen okullar devlet yatırımlarıyla yeniden yapılıyor.


Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz inşaatı devam eden okulları gezdi. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, inşaatı devam eden okulları yerinde inceleyip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okullara giden Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, yüklenici firmanın yaptığı işleri yerinde gördü. Yeni inşa edilen 24 derslikli Merkez Anadolu Lisesini ziyaret eden Vali Aktaş yetkililerden binalar hakkında bilgi aldı.


Vali Aktaş, okullarda yapılan hazırlıkların eğitim-öğretim yılının başlangıcı olan 18 Eylül’e kadar bitirilmesi talimatını verdi.




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