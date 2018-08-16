Terörün bitip huzurun gelmesiyle Cizre değişti

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan kayyum belediye başkanı yaptığı hizmetlerle Cizre’yi yeniden canlandırıyor.

Cizre’de 2015-2016 yıllarında yaşanan terör olayları, operasyonlar, hendek ve barikatların bertaraf edilmesinden sonra devletin huzur ve güvenliğini sağladığı ilçede belediye başkanlığına atanan kayyumun ilçe genelinde yapmış olduğu çalışmaların tamamlanması ile birlikte Cizre yepyeni bir görünüme kavuşurken, vatandaşlarda bu huzurlu ortamın keyfini doyasıya yaşamaya başladı.

Kayyum ile Cizre’nin çehresi değişti

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan’ın kayyum olarak görev yaptığı ilçe genelinde başlatılan çalışmalarla birlikte yollar asfaltlandı, nehrin her iki yakasına modern parklar yapıldı. Çocuklar için oyun parkları, modern mezbahane, hayvan pazarı, arıtma suyu ve arıtma tesisi yapıldı. Kazaları önleyen akıllı kavşaklar, kültür ve dengbej evleri, spor severler için yeni stadyum, terör mağduru ailelere yeni konutlar, millet kıraathaneleri hizmetleri ile Cizre adeta yeniden küllerinden doğmuş oldu.

Dicle Nehri ıslah projesi kente farklı bir renk kattı

Cizre Belediyesi ile DSİ’nin birlikte yürüttüğü ‘Dicle Nehri Islah Projesi’ kapsamında ilçeyi su taşkınlıklarından korumak, nehrin iç ıslahını sağlamak ve Cizre’ye güzel bir görünüm kazandırmak amacıyla Dicle Nehrinde başlatılan çalışmalarının tamamlanması ile birlikte nehrin her iki yakası yeni bir görünüme kavuştu. 25 milyon TL maliyeti olan Dicle Nehri Islah Proje çalışmalarında 30 kamyon, 12 ekskavatör, 10 dozer, 2 taraklan, 3 yakıt tankeri, arazör, su tankeri olmak üzere toplamda 65 araç ile devam eden çalışmalarda 5 bin 850 metre sağ sahil, 5 bin 600 metre sol sahil olmak üzere her iki tarafta 6 metre yüksekliğinde taş tahkimatı yapıldı.

Cizre’nin su sorunu arıtma tesisi ile sona erdi

Cizre’nin yanı başından gürül gürül akan Dicle Nehrine rağmen ilçede yaşanan su sorunu nedeni ile vatandaşlar evlerinin damlarına koydukları su deposu sayesinde içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılıyordu. Cizre Belediyesi ve DSİ’nin ortak çalışması ile Nur Mahallesi Tank Taburu yanında kurulan dev arıtma tesisi ile ilçeye 24 saat boyunca arıtma suyu verilerek vatandaşların en büyük sorunlarından biri çözüldü. Bu proje ile Cizre’nin su sorunu sona erdi.

Nehrin her iki yakası 11 gözlü taş köprü ile birbirine bağlanıyor

Dicle Nehri’nin her iki yakasını birbirine bağlayacak olan, tarihi ve kültürünü koruyacak bir şekilde yapımı tasarlanan İsmail Ebul-iz El-Cezeri 11 gözlü taş köprünün çalışmalarına başlandı. 300 metre uzunluğunda olan taş köprünün 1,5 senede tamamlanmasını hedefleniyor. Cizre’den geçen Dicle Nehri’nde DSİ tarafından yapılan ıslah çalışmasıyla ilçeye temiz sahil kazandırılırken, nehrin böldüğü Cizre’nin iki yakasının birleştirilmesi için 327 metre uzunluğundaki taş yaya köprüsünün yapımına başlandı. 25 milyon liraya mal olacak, 11 gözlü taş köprüye bilim insanı İsmail Ebul- İz El- Cezeri’nin adı verilirken, köprüden acil durumlarda ambulans ve itfaiye aracı geçişine izin verileceği belirtildi.

Önceki yıllarda güvenlik güçlerinin yapmış olduğu operasyonlar sayesinde ilçede huzur ve güvenliğin sağlandığını belirten Cizreli vatandaşlardan Aydın Atak, bu huzur ortamı ile birlikte Cizre kayyumunun da harabeye dönen ilçeyi yeniden inşa ettiğini söyledi.

"Cizre şantiye alanı gibi, her yerde çalışmalar sürüyor"

Atak, kayyum ile birlikte Cizre ilçesinin adeta şantiyeye dönüştürüldüğünü söyledi. Atak, "Harabeye dönen bir şehir sosyal bir şehre dönüştürüldü. Esnaf gece yarılarına kadar dükkanlarını açabiliyorlar, sosyal anlamda yine aynı şekilde hayat devam ediyor. Belediyenin oluşturduğu destek evleri, kültür merkezleri var. Bununla birlikte gözümüzün gördüğü her yerde belediyeye ait çalışma şantiyeleri var. Belediyenin yapmış olduğu ve yapacağı çalışmaların tamamlanması ile birlikte ilçenin turistik anlamda da ön planda olacağını düşünüyorum.Yani Cizre’nin neresine giderseniz gidin halk için bir çalışmanın olduğunu görebilirsiniz” dedi.

"İlk defa kayyum sayesinde belediye hizmetlerini gördük"

Bundan önceki yıllarda belediye hizmetlerinin ne olduğunu bile bilmediklerini belirten Atak, kayyum sayesinde belediye hizmetlerini görmeye başladıklarını söyledi. Atak, "Belediyede kayyumun göreve başlaması ile birlikte gerçek anlamda hizmet vermeye başladı. Alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapıldı. Yollar asfaltlandı, 24 saat akan temiz arıtma suyuna kavuştuk. Tabiki bu çalışmalardan da halk olarak memnun olduğumuz gibi bu tür faydalı çalışmalarında peyder pey devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

"İlçe son iki yılda büyük bir gelişim ve değişim yaşadı"

Cizreli vatandaşlardan Bedirhan Oktay ise ilçenin son yıllarda büyük bir gelişim ve değişim yaşadığını söyledi. Oktay, "Özellikle Cizre’nin marka ve gelişmiş bir şehir olması için belediyemiz bütün imkanlarını seferber ediyor. Şuan Cizre’de parklar yapılıyor, yollar yapılıyor ve bu çalışmalarla Cizre adeta bir şantiyeye dönmüş durumda. Bunun yanında belediyemiz ilçemizin tanıtımı için bir çok değişik faaliyet yapıyor. Tabi ki bunun yanında Dicle Nehrinin ıslah edilmesi ve her iki tarafında yapılan modern parklar ile nehrin her iki yakasını birleştirecek olan 11 gözlü köprünün tamamlanması ile birlikte ilçemiz belediye çalışmaları sayesinde yeni bir görünüme kavuşacak. Harabeye dönen ilçemizin yeniden inşa edilmesinde emekleri olan başta Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan olmak üzere diğer tüm kurum müdürü ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.