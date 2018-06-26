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26 Haziran 2018 11:44

Terörün yerini huzura bıraktığı Beytüşşebap fotoğraflarla büyüledi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaz mevsimi ile ortaya çıkan güzellikler fotoğraf karesine yansıdı.

Terörün yerini huzura bıraktığı Beytüşşebap fotoğraflarla büyüledi

26 Haziran 2018 11:44

Terör olaylarından dolayı yıllarca gidilemeyen bölgeler huzurun hakim olmasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Terör korkusu nedeniyle insanların uzun yıllar gidemediği doğa güzellikleri görenleri büyüledi.


Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi ve köylerinde bu güne kadar keşfedilmemiş yerler fotoğraflandı. Çekilen onlarca fotoğraf yoğun ilgi gördü. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Serdar Gükçe tarafından fotoğraflanan bölgenin güzelliği görenleri büyüledi. Muhteşem doğasıyla arıcılık, havancılık, berivanlar, yaz ile birlikte hala kalan kar kütleleri, ters laleler, güller, şelale, köyler, yaylalar, değişik endemik bitki türleri, kanyon vadiler, kuzu, göçerler, dağ mantarları görüntülendi. Terörün yerini huzura bırakmasıyla yaklaşık 2 ay boyunca yıllarca gidilemeyen bölgelere giden İHA muhabiri Serdar Gükçe, bu süre zarfında bölgedeki güzellikleri fotoğrafladı. Gükçe, terörün yerini huzura bırakmasıyla halka açılan güzelliklerden oluşan fotoğrafları batı illerinde sergileyerek Beytüşşebap ilçesini tanıtmayı hedefliyor.




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