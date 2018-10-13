TFF 3. Lig: Cizrespor: 0 - Bağcılar Spor Kulübü: 2

Spor Toto 3.
Lig 3. Grup'ta Cizrespor kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı futbol müsabakasında Bağcılar Spor Kulübüne 2-0 yenildi.
Stat: Hamit Özalp Şehir Stadyumu
Hakemler: Şeref Taştan, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Emin Barlas
Cizrespor: Gökhan Aslan, Emre Yüksektepe, Emrah Günaydın, Ömer Yalçın, Emin Ençkü (Mehmet Sayan Dk.41), Burak Koçer, Mükail Baydır, Emrah Çalışlar, Mert Yıldırım, Yunus Emre Mest (Mazlum Öndil), Mustafa Coşkun (Tekin Adar Dk.54)
Bağcılar Spor Kulübü: Eren Yılmaz, Oğuz Aksoy, Recep Akkemik (Ertuğrul Yıldırım Dk. 86), Ahmet Turan Solak (Nazif Şener Dk.89), Abdulsamet İlgar, Murat Rüzgar, Serhat Mutlu, Özcan Aydın (Uğurcan Arslantürk), Batuhan Türk, Sezer Yıldırım, Yusuf Turhan
Goller: Recep Akkemik (Dk.51), Özcan Aydın (Dk.58), Bağcılar Spor Kulübü
Sarı kartlar: Yunus Emre Mest (Cizrespor) Sezer Yıldırım, Abdulsamet İlgar (Bağcılar Spor Kulübü)