İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 3. Lig: Cizrespor: 0 - Serik Belediyespor: 1

Spor Toto 3.

Lig 3. Grupta Cizrespor kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı futbol müsabakasında Safa Yıldırım'ın kendi kalesine attığı gol ile Serik Belediyespor'a 1-0 yenildi.



Stat: Hamit Özalp Şehir Stadyumu


Hakemler: Sezer Polat, Vedat Demir, Erdinç Zengi


Cizrespor: Engin Tuna, Emre Yüksektepe, Safa Yıldırım (Emrah Günaydın Dk.54), Tekin Adar (Mert Yıldırım Dk. 25 ),Caner Karuk, Ömer Yalçın, Mehmet Sayan, Burak Koçer, Mükail Baydır, Emrah Çalışlar, Mustafa Coşkun


Serik Belediyespor: Cemal Can Düzce, Erdal Pekdemir, Taner Çekiç (Çağlar Özer Dk.80), Samet Alp, Sinan Kalaycı (Rauf Öktem Dk.90), Muhammet Ali Aydın, Ahmet Teker, Erman Kılıç (Abdurrahman Ayhanoğlu Dk.65), Burçin Yüksel, Erdi Taşkent, Atakan Cangöz


Sarı kartlar: Caner Karuk, Mazlum Öndil (Cizrespor) Samet Alp, Sinan Kalaycı, Ahmet Teker (Serik Belediyespor)


Gol: Safa Yıldırım (Dk. 11 K.K.) Cizre Spor

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.