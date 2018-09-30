TFF 3. Lig: Cizrespor: 0 - Serik Belediyespor: 1

Lig 3. Grupta Cizrespor kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı futbol müsabakasında Safa Yıldırım'ın kendi kalesine attığı gol ile Serik Belediyespor'a 1-0 yenildi.

Stat: Hamit Özalp Şehir Stadyumu

Hakemler: Sezer Polat, Vedat Demir, Erdinç Zengi

Cizrespor: Engin Tuna, Emre Yüksektepe, Safa Yıldırım (Emrah Günaydın Dk.54), Tekin Adar (Mert Yıldırım Dk. 25 ),Caner Karuk, Ömer Yalçın, Mehmet Sayan, Burak Koçer, Mükail Baydır, Emrah Çalışlar, Mustafa Coşkun

Serik Belediyespor: Cemal Can Düzce, Erdal Pekdemir, Taner Çekiç (Çağlar Özer Dk.80), Samet Alp, Sinan Kalaycı (Rauf Öktem Dk.90), Muhammet Ali Aydın, Ahmet Teker, Erman Kılıç (Abdurrahman Ayhanoğlu Dk.65), Burçin Yüksel, Erdi Taşkent, Atakan Cangöz

Sarı kartlar: Caner Karuk, Mazlum Öndil (Cizrespor) Samet Alp, Sinan Kalaycı, Ahmet Teker (Serik Belediyespor)

Gol: Safa Yıldırım (Dk. 11 K.K.) Cizre Spor