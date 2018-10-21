TFF 3. Lig: Cizrespor: 1 - Diyarbekirspor: 0

Spor Toto 3.
Lig 3. Grupta Cizrespor, sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor'u 1-0 yendi.
Stat: Hamit Özalp Şehir Stadyumu
Hakemler: Tayfun Sarı, Bekir Yücel, Kurtuluş Aslan
Cizrespor: Engin Tuna, Emre Yüksektepe, Safa Yıldırım, Tekin Adar (Ahmet Sarı 70),Ömer Yalçın, Mazlum Öndil (Mükail Baydır Dk. 64), Sayim Çelik, Burak Koçer, Emrah Çalışlar, Mert Yıldırım, Yusuf Kerçin (Mustafa Coşkun Dk.70)
Diyarbekirspor: Gökhan Yenigün, Saffet Gurur Yazar, Emre Tosun, Özgür Kedikli, Mustafa Aydoğdu, Gökhan Ünver (Selman Sevinç Dk.65), Umut Bilek, Gökhan Köseoğlu, Fikret Topaloğlu ( Tuğay Adamcıl Dk.77), Aykut Çift, Tolga Şahin (Emre Pehlivan Dk.53)
Gol: Ömer Yalçın (Dk.74) (Cizrespor)
Sarı kartlar: Emre Yüksektepe Mert Yıldırım, Mükail Baydır, Mustafa Coşkun (Cizrespor), Umut Dilek, Emre Tosun, Özgür Kedikli (Diyarbekirspor)