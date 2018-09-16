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TFF 3. Lig: Cizrespor: 2 - Bucaspor: 2

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta Cizrespor, sahasında karşılaştığı Bucaspor ile 2-2 berabere kaldı.



Stat: Hamit Özalp Şehir Stadyumu


Hakemler: Ömer Şivka, Murat Güçlü, Göker Erel


Cizrespor: Engin Tuna, Emre Yüksektepe, Safa Yıldırım (Emrah Günaydın dk. 46), Tekin Adar (Mustafa Coşkun dk. 40),Caner Karuk, Burak Koçer, Mükail Baydır, Ahmet Sarı, Emrah Çalışlar, Yunus Emre Mest (Ömer Yalçın dk. 44),Mehmet Kasım Doğala


Bucaspor: Yunus Emre Kara ,Doğan Çamlı,Hasan Kaşıkara (Devrim Bekar dk. 61), İsa Güler, Oğuz Aydın, Sabahattin Desteci, Barış Tenşi (Batuhan dk. 63),Cuma Menize, Ömer Kanberoğlu, Çetin Can Kent, Çağlayan Gülügen


Goller: Burak Koçer (dk.5 8) Ömer Yalçın (dk. 67), Cizrespor, Oğuz Aydın (dk. 32) Hakan Kaşıkara (dk. 39) Bucaspor


Sarı kartlar: Caner Karuk, Emre Yüksektepe (Cizrespor) Oğuz Aydın, Cuma Menize (Bucaspor)

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