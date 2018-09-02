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02 Eylül 2018 20:01

TFF 3. Lig: Cizrespor: 2 - Payasspor: 1

TFF 3.

TFF 3. Lig: Cizrespor: 2 - Payasspor: 1

02 Eylül 2018 20:01

Lig 3. Grup’ta Cizrespor sahasında konuk ettiği Payasspor’u 2-1 mağlup etti.



Stat: Hamit Özalp Şehir Stadyumu


Hakemler: Ömer Faruk Gültekin xx, Mehmet Şengül xx, Mehmet Özer xx


Cizrespor: Gökhan Aslan xx, Emre Yüksektepe xx, Safa Yıldırım xxx, Tekin Adar x,Caner Karuk x, Mazlum Öndil xx (Ömer Yalçın dk. 65 xx), Mehmet Sayan xx, Burak Koçer xx, Mükail Baydır x (Mustafa Coşkun dk. 76 xx), Emrah Çalışlar xx, Yunus Emre Mest x (Ahmet Sarı dk. 48 xx)


Payasspor: Suphi Dağ xx, Cuma Ali Üzüm xx, Onur Çakır x, Yener Demirci x, Koray Kurt xx (Çetin Turan dk. 78 x), Ahmet Baykal x (Fevzi Van Bozkuş dk. 72 x), Gökhan Korkmaz xx, Ender Acar xx (İhsan Uğur Göktaş dk. 84 ?), Deniz Karadeniz x, Aykut Topal x, Tevfik Şanver x


Goller: Ömer Yalçın (dk. 87), Ahmet Sarı (dk. 90+2) (Cizrespor), Gökhan Korkmaz (dk. 60) (Payasspor)


Sarı kartlar: Emre Yüksektepe (Cizrespor), Tevfik Şanver (Payasspor)




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