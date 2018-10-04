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TOKİ'lerde çalışmalar hızla devam ediyor

Şırnak’ta terör örgütü PKK mensuplarının tahrip ettiği kentin yeniden imar ve ihyası için yürütülen çalışmalar, Şırnak Belediyesinin de desteğiyle hız kazandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarının tahrip ettiği kentin yeniden imar ve ihyası için yürütülen çalışmalar, Şırnak Belediyesinin de desteğiyle hız kazandı.


Kentin yeniden inşası için büyük mesafeler kat edilirken, yaklaşık bir buçuk sene gibi kısa bir sürede, binlerce konut, dükkan, taziye evi ve caminin yapımında çalışmalarda sona yaklaşıldı. Yanı sıra kaba inşaat, boyama ve montaj çalışmasının tamamlandığı konutların çevre düzenlemesine başlandı. Şırnak'ta TOKİ tarafından 5 bin 676 konut, çok sayıda dükkan, taziye evi ile caminin yapım çalışmaları devam ederken, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, çalışmaların devam ettiği şantiye alanlarını ziyaret edip, firma yetkilileriyle bir araya geldi. Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Bedirhanoğlu, burada yapımı büyük oranda tamamlanan konutları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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