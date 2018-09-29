Trafik polisinden örnek davranış

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde trafik levhası olmayan kavşaklara çözüm üreten trafik polisinin örnek davranışı vatandaşlardan taktir topladı. Beytüşşebap'ta görevli bir trafik polisi kavşaklarda levha bulunmadığı için boya ile işaret çizdi, bu durumu görev vatandaşlar trafik polisini tebrik etti.

Beytüşşebap ilçe merkezindeki kavşak ve yollarında levha bulunmadığı için sürücülerin trafik kurallarını ihlal etmemesi ve olası kazaların önüne geçmek için gün boyu işaretler çizen trafik polisi vatandaşlardan tam not aldı. Cumhuriyet Caddesinde bulunan yol güzergahına bir kutu boya ve fırçayla çizgiler oluşturan polis memuru vatandaşların ve sürücülerin ilgisini çekti. Hükümet konağının karşısındaki yolda trafik levhaları çizen polis memuru okul bölgesi olduğu için sürekli öğrencilerin karşıdan karşıya geçebilmek için durduklarını, bu yüzden elindeki imkanlarla çalışma başlattığını söyledi. Polis memuru, "Bir yıla yakındır burada görev yapıyorum. Öğrencilerin sürekli kullandıkları yol bu yüzden levha olmadığı için sürücüler kontrolsüz bir şekilde şerit değiştiriyordu. Trafik levhaları yetersiz kaldığı için böyle bir çalışma başlattık, sürücülerin ve yayların bildikleri bütün kuralları uyguladık. İnşallah herkes kurallara uyar da kazaların önüne geçmiş oluruz. Kendi imkanlarımızla bekçi ve çalışan arkadaşlarımız eşliğinde yolda işretler çizdik. Gayemiz sadece trafik kurallarına uyulmasıdır" dedi.

İlçenin bir çok mahallesinde çizgiler çizip trafik kurallarını hatırlatan polis memuru aynı zamanda sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda da bilinçlendirdi.