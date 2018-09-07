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07 Eylül 2018 16:41

Trafoda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan bir elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Trafoda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

07 Eylül 2018 16:41

Yangın sonucu hasar alan trafo, bölgeyi bir süre elektriksiz bıraktı.


Yangın, İdil Caddesi Eski Karayolları Bahçesi bitişiğinde bulunan elektrik trafo binasında çıktı. Edinilen bilgilere göre, trafodan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu hemen Dicle Elektrik Dağıtım ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine elektrik firması ve itfaiye ekipleri geldi. Elektrik firması ekiplerince bölgedeki elektrik kesildikten sonra Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangın sonucu trafoda oluşan hasar nedeniyle bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandı.


Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.




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