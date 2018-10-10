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TSK, hamile 2 kadın için seferber oldu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde fenalaşan ve İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan hamile 2 kadın, burada yapılan müdahaleler yetersiz kalınca, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine yetiştirildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde fenalaşan ve İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan hamile 2 kadın, burada yapılan müdahaleler yetersiz kalınca, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine yetiştirildi.


Edinilen bilgilere göre, Beytüşşebap ilçesinde fenalaşan 2 hamile kadın, yakınları tarafından İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan kadınlar, hastanenin yetersiz olması nedeniyle Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilmek istendi. Acil durumda olan kadınların imdadına TSK yetişti. Durumun bildirilmesi üzerine helikopter görevlendiren TSK, hamile kadınları Şırnak'a tahliye etti.

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