TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Faruk Duruş Şırnak’ta

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Faruk Duruş ilk olarak TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som ve yönetim kurulu ile bir toplantı düzenledi. Toplantıda Duruş, il temsilcisi ve yönetim kurulu üyelerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra TÜGVA Şırnak İl Temsilciliği tarafından bir otelde iftar programı düzenledi. İftar programına Vali Mehmet Aktaş, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Faruk Duruş, Mardin İl Temsilcisi Mesut Çetin, Şırnak Temsilcisi Fırat Som ve yönetim kurulu üyeleri ve ilçe temsilcileri katıldı.

Burada bir konuşma yapan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Faruk Duruş, “Türkiye Gençlik Vakfı’nın kurulmasını temelde misyonu ve vizyonu vatanına, milletine, ümmetine hayırlı bireyler yetiştirmektir. Bunun içinde elimizden geldiğince önce kendimizi donanımlı hale getirmeliyiz. Bunu yapmalıyız ki Şırnak’taki ve bölgedeki gençlere faydalı olabilelim” dedi.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, “Şırnak çok uzun yıllar terörün yakıp yıktığı, ocakları söndürdüğü, büyük katliamların yaptığı ve maalesef uzun yıllar terörle anılan bir şehirdir. 35 yıllık terör süresin sonucunda 2015 ve 2016 yılları arasında çukur ve barikat terörün devreye girmesiyle maalesef koca bir şehir yıkıldı. Terör örgütün o çözüm süreci diye adlandırdığımız o dönemi sonuna kadar suiistimal ederek, bütün şehri, yol ve çarşıları bombalarla döşeyerek ve daha sonra onları patlatmasıyla ciddi bir yıkım yaşanmış bir şehirdir Şırnak. Fakat Allah’ın izniyle devlet millet el ele vererek, o teröristleri açtıkları çukurlara gömüp, şehirlerimizden söküp attık. Şehrimizin imarı için cumhurbaşkanımızın himayesinde büyük bir seferberlik başladı. Şehrimiz büyük oranda tamamlanmış durumda. Koca bir şantiye alanı gibi, yeniden bir şehir doğuyor” diye konuştu.

Terör belasından tam olarak kurtulmak için gönüllere ve kalplere girmek gerektiğini anlatan Vali Aktaş, “Bizim gönüllerdeki o çukurları doldurmamız, kalplerdeki o barikatları yıkmamız lazım. Bu memleketin geleceğine, gençlerine milli ve manevi değerlerimizi öğretip, onlara bu ülkenin geleceği için bir gayret, fedakarlık ortaya koyacakları bir ortam oluşturmamız lazım. Onların bölücü terör örgütünden kurtarmamız lazım. Bunları devlet ve resmi ellerle yapmamız söz konusu değil. Burada sivil toplumun, sivil inisiyatifin görev alması lazım. Sahada olması lazım. Bu noktada TÜGVA ilimizde yeni teşkilatlanmasına rağmen güzel faaliyetler yapıyor. Fırat Som ve ekibini güzel çalışmalar yapıyorlar ama bunlar yeterli değil. Bu faaliyetlerin sizin de daha fazla anlatması lazım. Bunun yanında diğer sivil toplum örgütlerinde alanlarda olması lazım. Artık alanlarda olan sivil toplumlarımızın sayısının artması lazım. İmkanlarının da artması lazım. Resmi kurumların ve sivil toplumların alanlarda çalışmasına bir mani durum kalmadı. Alanlarda çalışmak için çok uygun alan var. Çünkü terör tehdidi şu anda sıfırlanmış durumda. Şırnak’ın asayiş bakımından batıdaki illerimizden hiçbir farkı yoktur. Bizim her insana elimizi uzatmamız lazım. Gönlüne ve kalbine girmemiz lazım. İnşallah TÜGVA öncülüğünde bu tür faaliyetler çok daha aratarak devam eder” diye konuştu.