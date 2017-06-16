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16 Haziran 2017 13:33

TÜGVA, şehitler için Yasin-i Şerif okuttu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şırnak İl Temsilciliği, Şırnak Belediyesi iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

TÜGVA, şehitler için Yasin-i Şerif okuttu

16 Haziran 2017 13:33


Şırnak Belediyesinin Geylani Camisi alt katında açılan iftar sofrasına, TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som, TÜGVA yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, başta helikopter kazasında Şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın olmak üzere bütün şehitler için 32 hatim, 4 bin 500 Yasin-i Şerif ve 12 milyon 500 bin 1 salavat okundu. Ezanın okunması ile birlikte dualar edilerek iftar yemeğine geçildi. Yoğun katılımın olduğu etkinlik, iftar yemeği sonrası yapılan şükür duası ile son buldu. TÜGVA Şırnak İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen program vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.


İftar Çadırında vatandaşlarla bir arada olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som, “Bu güzel etkinlikte, bu kutsal ayımızda vatandaşlarımız ile belediyemizin iftar sofrasında bir araya geldik. İftar programımızda kuranı kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra TÜGVA İl Temsilciliği olarak başta helikopter kazasında Şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın olmak üzere bütün şehitler için 32 hatim, 4 bin 500 Yasin-i Şerif ve 12 milyon 500 bin 1 salavat okuma etkinliğini burada tamamladık. TÜGVA Şırnak İl Temsilciliği tarafından düzenlenen organizasyonda okunan hatim, Yasin-i Şerif ve salavatlar yapılan hatim duası ile şehitlerin ruhlarına bağışlandık. Allah kabul etsin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin yeni nesil gençlik vakfı olarak düzenlemiş olduğumuz bu program, kutuplaşmadan ve ötekileştirmeden herkesle gönül köprüleri inşa etmek istediğimizi gösteriyor. Bizler İslam coğrafyasının derdiyle dertlenen, susturulmayan ve örselenmeyen bir gençlik için çalışıyoruz. Bu amaç için çalışan herkesle aynı sofrada bulunmak ve güzellikleri beraber yaşamak güzel, bereketin ve beraberliğin ayı olan bu ayda bizimle aynı sofrada bulunan herkese ve Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.




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