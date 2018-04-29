TÜGVA Şırnak Genç Türkiye kongresi il çalıştayı düzenlendi

TÜGVA Liseler Arası Genç Türkiye Kongresi Şırnak İl Çalıştayı Şırnak Şehit Ahmet Kara İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapıldı. Şırnak ve ilçelerinden 18 okuldan 145 öğrencinin katıldığı Genç Türkiye Kongresi Şırnak İl Çalıştayı, “Toplumsal Rollerimiz”, “Özgürlük mü Adalet mi?”, “Gündelik Hayatta Doğruluk”, “Popüler Kültür”, “Bilgi Kaynaklarımızın sorgulanması”, “Çevre ve Doğa Bilinci” ile “Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele” başlıklı 7 ayrı temada yapıldı. 7 ayrı salonda, 7 ayrı konu başlığında fikirlerini çekinmeden dile getiren gençlere, TÜGVA Şırnak il temsilciliğin belirlediği konularında uzman 7 moderatör eşlik etti.

7 ayrı moderatör gözetiminde ve 7 ayrı salonda gerçekleştirilen oturumlarda belirlenmiş temalar üzerine fikirlerini ifade eden gençler, moderatörler tarafından belirlenen 7 öğrenci Genç Türkiye Kongresi Türkiye Finali için İstanbul’a gitmeye hak kazandı. 04 Mayıs 2018’de düzenlenecek olan finale Şırnak adına katılacak olan öğrenciler, 7 tema için diğer illerden gelen arkadaşları ile Genç Türkiye Kongresi Türkiye Finali’ni gerçekleştirecek. Münazara yarışmasının ardından sertifika töreni düzenlendi. Şırnak Şehit Ahmet Kara İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen sertifika törenine, TÜGVA Şırnak İl temsilcisi Fırat Som, İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun, Çevre ve Şehircilik Müdürü İlker Yavuz, TÜGVA Şırnak Lise Koordinatörü Sabri Yorga, uzman moderatörler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Uzman moderatör ve öğretmenlere katılım sertifikalarını TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som verirken, öğrencilere ise sertifikalarını TÜGVA Şırnak Lise Koordinatörü Sabri Yorga verdi. TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som, “Allah insanlara maddi yaşamdaki sorumluluğu dışında belli bir yaşa gelince de manevi sorumluluklar vermiş ki, bizler ömrümüzün sonuna kadar temiz kalalım ve Allah-u Zülcelal’in huzuruna temiz çıkalım diye. Dikkat ederseniz, Allah-u Zülcelal’in bizden istediği kulluk etmemizdir. Yani bizler dünya hayatımıza çalışırken asıl vazifemiz olan kulluk görevimizi de yerine getirmeliyiz. Kulluk vazifesinin en güzel başlangıcı ise Allah-u Zülcelali tanımaktır. Tanımanın yolu da Allah-u Zülcelalin gönderdiği kitabımız Kur’an-ı Kerimi okumak ama devamlı okumak, anlamak ve yaşamaktır. Ve sonra yapılması gereken ise Peygamberimizin sünnetine sımsıkı sarılmaktır. Bu içinde yine okumak, anlamak ve yaşamak şarttır. Böylece Allah-u Zülcelalin ilk emri olan “oku” bunu yerine getirmiş olacağız. Yaşamak için de gençlik dönemi en çok verim alacağımız dönemdir. Yaşlı iken kumsaldaki kumlara yazan kişi, gençlikte mermere yazan kişi gibidir. Öyleyse daha hafızalarımız taze iken aklımızı bize emredildiği şekilde ayet hadis ve dünyada işimize yetecek kadar bilgilerle doldurmak başta anne ve babaları görevi iken belli bir yaştan sonra da bizim görevimiz haline dönüşmektedir. Daha sonra da Hz Ömer efendimizin dediği Allah u Zülcelalin sevdiği kullar haline gelebiliriz. Çünkü yapılan ibadetleri kulaktan dolma değil de bizzat öğrenmiş olacağız. Tabiî ki dünya ve ahiret işlerimizi yaparken de tek başımıza değil çevremizle birlikte olacağız. Ortaokul, lise, üniversite, çalışan gençlik ve birçok koordinatörlüklerimiz, gençlerimizin emrindedir. Gençlerimizin yaptığı projelere, verdiği fikirlere her zaman sahip çıkacağız. Gençlerimizle birlikte fikir ve projelerini değerlendirerek olgunlaştıracak ve uygulamaya koyacak yeni nesil bir gençlik vakfıyız. Bunların dışında ortaokullu ve liseli gençlerimize kamplar düzenlenmekte, bu kamplarda futbol, basketbol, paintball, yüzme gibi 30 farklı sportif aktivite ve 1 saatlikte dini eğitim programı uygulanmaktadır. Ayrıca çeşitli illerimize gençlerimizin manevi ve kültürel gelişimleri için gezilerimiz de olmaktadır. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim" dedi.

Genç Türkiye Kongresi Şırnak İl Çalıştayı ve sertifika töreni Şırnak Şehit Ahmet Kara İmam Hatip Lisesi önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.