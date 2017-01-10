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10 Ocak 2017 14:48

TÜGVA Şırnak İl Başkanlığı’na Som Atandı

TÜGVA Şırnak İl Başkanlığı’na Som Atandı

10 Ocak 2017 14:48

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şırnak İl Temsilciliğine Fırat Som atandı. Ataması yapılan Som, yeni görevi ve gündemle alakalı değerlendirmelerde bulundu.
Fırat Som, “TÜGVA Şırnak İl Temsilciliği olarak yeni döneme yeni yönetimimiz ile beraber bismillah dedik. Çıktığımız bu yolda gençlerimizin derdiyle dertlenerek, onların her türlü gelişimine katkı sağlayarak, onları alanında donanımlı kendini geliştiren kendi kültür ve medeniyetine sahip çıkan inançlı ve yeni nesil gençler olarak yetiştirmek en büyük arzumuzdur. En genç vakıflarından birisiyiz ve Şırnak’ımız da Türkiye’nin en genç nüfusa sahip bir ildir. Bu doğrultuda da güçlü Türkiye’nin idealine hizmet etmek ve ilimizin gençleri için buradayız. Amacımız gençlerimizi burada daha donanımlı birer birey olarak yetiştirmek. Bu amaç doğrultuda çalışmalarımıza yön vereceğiz. Yeni ekibimiz ile gençlerimizin bu vakıfla birlikte yenilikçi, özgüveni yüksek ve nitelikli bir birey olmaları için çalışacağız. Onlarında bu doğrultuda bize yardımcı olacağından şüphemiz yok. İnşallah TÜGVA ile birlikte Türkiye’de yeni bir çağ açacağız. Artık gençlerimiz kendi fikirlerini bu vakıf sayesinde daha iyi anlatabilecek” dedi.
TÜGVA Şırnak İl Başkanı Som, bu vakfın Şırnak’a ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.



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