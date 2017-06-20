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20 Haziran 2017 14:17

TÜGVA Şırnak Temsilciliği, 150 aileye gıda yardımı yaptı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şırnak İl Temsilciliği, ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda yardımı yaptı.

TÜGVA Şırnak Temsilciliği, 150 aileye gıda yardımı yaptı

20 Haziran 2017 14:17


TÜGVA Şırnak İl Temsilciliği tarafından tespit edilen 150 ihtiyaç sahibi aileye hazırladıkları gıda paketlerini ulaştırdı. TÜGVA Şırnak İl Temsilciliği yönetim kurulu üyeleri tarafından önceden isim ve adresleri tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri TÜGVA gönüllüleri tarafından dağıtıldı. Evleri tek tek gezen gönüllüler, bir süre sohbet edip hatırlarını sordu.


Amaçlarının Ramazan’da ihtiyaç sahiplerini sevindirmek olduğunu söyleyen TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som, “Bu mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olan ailelerimize bir nebze yardımda bulunmak istedik. Onların en azından Ramazan ayını daha güzel geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.


Som, “Geleceğimiz olan gençlerin burs taleplerini karşılamak için genel merkezimiz tarafından başlatılan kampanyaya cep telefonlarından TÜGVA yazıp 8765’e SMS atılması halinde 5 lira bağışlanarak, destek olunabilir” diye konuştu.




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