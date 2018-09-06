TÜGVA Şırnak ’Yaz Okulu’ final etkinliği düzenledi

TÜGVA Şırnak İl Temsilciliği tarafından Şırnak mesire alanında gerçekleştirilen etkinliğe; Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Yusuf Som, KOSGEB İl Müdürü Abdullah Yurten, TÜGVA yönetim kurulu üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Gençlere yaz okulunda verilen eğitimin çok önemli olduğunu aktaran Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, “TÜGVA’ya teşekkür ediyoruz. Ailelerin geleceği nasıl çocuklarsa şehirlerin ve ülkenin geleceği de çocuklar ve gençlerdir. Çocuklar kültürüne ve geçmişine bağlı yetişmeleri konusunda çaba harcamalıyız. Eğitim, özellikle öğrencilerin 3 gelişim alanı üzerine çaba sarf etmek için kurulan bir sistemdir. Sene boyunca çocuklarımızın akademik ve sosyal gelişimlerini sağlamak üzere elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Ancak eğitim öyle bir iştir ki hepimizin çaba göstermesi gerekir. Belediyelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşların ve halkın içinde yer alması gereken bir iştir. TÜGVA’nın yaptığı bu anlamda da ayrıca önemli bir iştir” dedi.

TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som ise gençlerin spor etkinlikleriyle kendilerini daha zinde hissetmesi, sosyal etkinlikler, kitap okuma ve seminerlerle de daha bilinçli birer birey haline geleceğini söyledi. Som, "Kampa katılan gençler, dini eğitimler, Kur’an-ı Kerim, yüzme, futbol, basketbol, hentbol, voleybol, satranç ve daha birçok eğlenceli faaliyetlere katılma imkanı buldular. Sportif faaliyetlerin yanı sıra öğrencilere, temel dini bilgiler de öğretildi. Yaz okulunda çeşitli yaş gruplarından gençlerin çeşitli kitaplardan okumalar yapması sağlanırken, düzenlenen seminerlerle de sosyalleşmeleri hedeflendi. Gençliğin enerjisiyle gençlere hizmet eden bir vakıfız. Özellikle yaz dönemlerinde gençlerimizin eğitimine devam edebilecekleri ve fiziksel gelişimlerini sürdürecekleri birçok alanın kısıtlandığını gördük. Yaz ayları bizim için yeni bir döneme hazırlık, tohum ekme ve hazırlanma dönemi olması gerektiğine inanarak, yaz okulu projemizle gençlerin evlere yakın okullarda eğitim almalarını sağladık” diye konuştu.

Mesire alanında bulunan kıl çadırında, mangalda yapılan yemeklerin yenilmesinin ardından Vali Mehmet Aktaş’ın çocuklara oyuncak hediyesi ve toplu fotoğraf çekimiyle program son buldu.