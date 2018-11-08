TÜGVA Şırnak'ta 'Tanışma Çayı” programı düzenlendi

TÜGVA Şırnak İl Temsilciliği Kadın ve Aile Koordinatörlüğü tarafından 'Tanışma Çayı' programı düzenlendi. Programa, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın eşi Sibel Aktaş, TÜGVA Şırnak Kadın ve Aile Koordinatörü Gülşah Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'ın eşi Sıdıka Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz'ın eşi Nagihan Yılmaz, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu'nun eşi Sema Efendioğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

TÜGVA Şırnak Kadın ve Aile Koordinatörü Gülşah Taşkın yaptığı açılış konuşmasında, topyekün bir seferberlik başlattıklarını söyledi. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın eşi Sibel Aktaş da, “Bildiğiniz üzere 30-35 yıldır bölücü terör örgütü PKK bu topraklarda milletimizin canını yaktı, kanını döktü, kutsal değerlerimize el uzattı. Gençlerimizin iyi bir eğitim almasına engel oldu. Hiç şüphesiz bu sıkıntılardan maalesef Şırnaklı gençlerimiz ve kadınlarımız da çok üst düzeyde etkilendi. Allah'a şükür güvenlik güçlerimiz ve Şırnaklı hemşerilerimizin de desteğiyle bölücü terör örgütü PKK büyük oranda bertaraf edildi. Şehirlerimiz güvenli hale gelince bölücü terör örgütü tarafından engellenen hizmetler de eksiksiz olarak Şırnaklı hemşehrilerimize ulaşmaya başladı. Bugün Şırnak'a bakınca çok yol alındığını hep birlikte görmekteyiz. Şırnak'ı bir adım daha ileriye taşımak için eğitime büyük önem veriyoruz. Geleceğe yönelik en büyük yatırımların gençlere ve gençlerin eğitimine olduğu bilincindeyiz. Ayrıca sağlıklı bir toplumun oluşabilmesi için kadın ve ailelerimizin saadetinin de çok önemli olduğuna inanıyoruz. Tarihini iyi tanıyan, geleceğe yön verecek düşüncelere sahip, inançlı, milli ve manevi duygularla donanmış gençlerimizin yetişmesi ve sosyal, siyasal, iktisadi alanda kadınlarımızın söz sahibi olması ülkemizin istikbali için oldukça önemlidir. Genç nüfus bakımından ülkemizde 2. sırada bulunan Şırnak'ı Türkiye Gençlik Vakfının bir şubesinin bulunmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Ayrıca kadınlarımızın milli ve manevi değerlerimize bağlı, bilgi ve özgüven sahibi, tarih ve medeniyet şuuru kazanmış bir birey olmasını destekleyecek Kadın ve Aile Koordinatörlüğünün aktif hale gelmesi de bizleri sevindirdi. Ben de şahsım olarak TÜGVA Kadın ve Aile Koordinatörlüğünün Şırnak'ta yapacağı bütün çalışmalarının yanında olacağım. Toplumumuzun yapı taşını oluşturan, toplumumuzu şekillendiren, aile birliğimizin en önemli unsuru olan kadınlarımız; daima özverinin, sevginin ve huzurun kaynağı olmuştur. Tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelelerimizde kahraman kadınlarımız daima en ön sıralarda yer almıştır. Kurtuluş Savaşı'mızın Şerife Bacıları, Halide Onbaşıları, Nene Hatunları günümüzün Yarbay Songülleri aynı ruhla bu topraklar için mücadele vermiştir. Medeniyetimizin ana unsuru olan kadınlarımız, harcadığı emek, sevgi ve fedakarlık ile ailelerimizin ve toplumumuzun temeli, toplumsal hayatımızın vazgeçilmezidir. Ayrıca kadınların gücü kullanılmaksızın, refaha ulaşılabilmek ve sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlamak mümkün değildir. Ülkemizde kadınlar, büyük başarılara imza atıyor. Siyaset, sanat, iş hayatı ve benzeri konularda kadınlarımızın büyük başarıları var. Fırsat verildiğinde Şırnaklı kadınlarımızın daha büyük başarılara imza atacağına canı gönülden inanıyorum. Devletimizin ve hükümetimizin her zaman kadınlarımızın yanında olduğunu biliyor ve TÜGVA gibi kuruluşların da bu doğrultuda büyük katkı sunduğunu görüyoruz. Allah'ın izniyle hep birlikte, el ele vererek ülkemizde ve Şırnak'ta büyük ilerlemeler kat edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle TÜGVA Kadın ve Aile Koordinatörlüğüne çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Daha sonra Şırnak İl Müftülüğü Aile ve Din Rehberlik Bürosu görevlisi tarafından verilen aile okulu seminerin ardından program kokteyl ile sona erdi.