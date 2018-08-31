Üç ili kapsayan Faraşin Yaylası operasyonu tüm hızıyla devam ediyor

Vali Aktaş ve beraberindeki heyet ile Şırnak, Van ve Hakkari üçgeninde bulunan 3 ildeki güvenlik güçlerinin ortak çalışmasıyla 28 Ağustos 2018 tarihinde Faraşin Yaylası’nda başlatılan “Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut operasyonu” kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Geçen yıl Uludere’nin Şenoba beldesinde düşen helikopterde şehit olan Yarbay Songül Yakut isminin verildiği geniş çaplı operasyona katılan askerlere moral ziyaretinde bulunan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’a Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı olarak görev yaparken Erzurum 9. Kolordu Komutanlığına atanan Tümgeneral Veli Tarakcı, yeni atanan 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutan Tuğgeneral Alper Sır ve İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım’da eşlik etti.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş beraberindeki üst düzey komutanlarla birlikte helikopterle Van, Hakkari ve Şırnak illeri üçgeninde bulunan Faraşin bölgesindeki terörle mücadele eden askerleri ziyaret ederek, operasyon hakkında bilgi aldı ve askerlere moral verdi. Vali Aktaş ve beraberindeki üst düzey komutanlarla birlikte 2 bin 742 rakımlı Hafir Tepe’de bir süre sohbet ettiği askerlere tatlı ikramında bulundu.

Ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Vali Aktaş, askerlerin operasyonu başarıyla sürdürdüğünü gördüğünü ifade ederek, “Şu anda Faraşin Yaylasının tam ortasındayız. Faraşin Yaylası gerek büyüklüğü ile alanı itibariyle, gerekse de bitki örtüsü itibariyle ülkemizin en büyük ve hayvancılık potansiyeli en yüksek ovalardan bir tanesidir. Ama maalesef geçtiğimiz dönemlerde PKK terör örgütü militanlarının buradaki faaliyetleri nedeniyle bu bölge hayvancılığa kapalı durumdaydı. Ama geçtiğimiz bir iki yıl süre içerisinde askerimiz, jandarmamız, polisimiz ve korucularımızla burada çok etkin ve üst üste operasyonlar gerçekleştirildi. Ve bu operasyonlar neticesinde Allah’a şükür Faraşin Yaylamız çok büyük bir oranda terörist unsurlardan temizlendi. Ve bu yıl burası bölge insanına hayvancılık için açıldı. Komutanlarımızın da ifade ettiği üzere burada 50’ye yakın sürü şu anda bu yayladan istifade etmektedir. Bu yayla aynı anda yüz binlerce hayvanın otlayabileceği büyüklükte bir alan. Yine aynı anda arıcılık içinde çok uygun bir alan. İnşallah bundan sonra burası bu yıl olduğu gibi bundan sonrada insanımızın hizmetinde olur. Hem şehir ekonomisine hem de ülke ekonomisine en üst düzeyde katkı sağlar diye ümit ediyoruz” dedi.

Geçtiğimiz bir iki yıl içerisinde bölgenin kahraman güvenlik güçlerinin mücadelesiyle büyük oranda terörist unsurlardan temizlendiğini belirten Vali Aktaş “Ama son haftalarda yine bir kısım PKK terör örgütü unsurların bu bölgede bulunabileceği, bulunduğuna yönelik bilgi alınması üzerine tekrardan büyük çaplı bir operasyon başlattık. Bu operasyonda hem silahlı kuvvetleri personelimiz, jandarmamız, emniyetimiz hem de korucularımız el birliğiyle görev yapıyorlar. Yaklaşık bir haftadır devam eden bu operasyon neticesinde yine çok sayıda terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Yine çok sayıda mağara ve barınak kullanılamaz hale getirildi. İçindeki eşyalar ve silahlar toplandı, imha edildi. İnşallah bu faaliyet sonucunda burası tamamıyla bütün terör unsurlarından temizlenmiş olacak. İnsanımız burada daha çok rahat bir şekilde hayvancılığını ve arıcılığını yapacak” diye konuştu.

İlk defa bir vali Faraşin Yaylasına çıktı

Şırnak, Van ve Hakkari üçgeninde bulunan ve yıllarca teröristler tarafından üs olarak kullanılan Faraşin Yaylasına ilk defa bir vali çıkıyor. Geçen yıl başlatılan ve başarılı bir şekilde tamamlanan operasyonlar sayesinde bölgedeki teröristler temizlenmişti. Bu yıl da bölgeye terörist sızdığı ishitbaratı üzerine yeniden operasyon başlatıldı. Geniş kapsamlı olarak sürdürülen operasyonu yerinde takip etmek üzere yaylaya çıkan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş bir ilki gerçekleştirdi. Faraşin Yaylasına son 35-40 yıldır çıkan ilk vali olarak ismini yazdıran Mehmet Aktaş, bölgenin tamamen terörist unsurlardan temizlenerek halka açılacağını söyledi. Vatandaşların huzur ve rahatı için tüm imkanların seferber olduğunu belirten Vali Aktaş, operasyonun devam ettiği Faraşin Yaylasına çıkarak bizzat askerlere moral verdi.